E-cigarettes: les batteries peuvent exploser

Les batteries de cigarettes électroniques ne sont protégées que par une mince feuille de plastique et ne devraient jamais être transportées hors de l'appareil. Si l'isolant est endommagé, un court-circuit peut se produire, avertit l'Empa.

L'émission de consommateurs «Kassensturz» de la TV alémanique SRF a rapporté mardi le cas d'un homme qui transportait une telle batterie lithium-ion de type 18650 en réserve dans sa poche avec un porte-clé et de la monnaie. L'enveloppe isolante a été endommagée, un court-circuit s'est produit et la batterie s'est transformée en lance-flammes, brûlant gravement le malheureux à la cuisse.

Feu d'artifice

Pour les besoins de l'émission, Marcel Held, spécialiste des batteries au Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa), a reproduit l'expérience en laboratoire.

Il a enlevé la feuille isolante d'un accu de taille standard 18650 et l'a mis dans un récipient rempli d'écrous. Il a ensuite ajouté une couche de pièces de cinq centimes pour recouvrir le contact supérieur de la batterie. Résultat: au bout de dix secondes, un feu d'artifice de 30 centimètres de haut s'est produit.

Ces batteries portent un avertissement: «DANGER – DO NOT USE OUTSIDE OF BATTERY PACK» (danger - ne pas utiliser hors de l'emballage de la batterie). Elles ne devraient jamais être transportées en dehors de l'appareil auquel elles sont destinées ou alors dans un emballage protecteur supplémentaire, conclut l'Empa. (ats/nxp)