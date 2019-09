Écoliers et seniors battent le pavé pour le climat

La semaine d'action internationale «Week For Future» pour le climat a mobilisé plus d'un millier de personnes vendredi à Bâle. A St-Gall, les manifestants étaient environ 500.

La manifestation bâloise a rassemblé des écoliers et des écolières, mais aussi des hommes et des femmes plus âgés souvent accompagnés de leurs enfants. «Il faut maintenant convaincre tout le monde qu'il faut agir pour le climat», a déclaré une oratrice au début de la manifestation.

«La crise nous concerne tous, qu'on soit de droite ou de gauche», a-t-elle ajouté. Elle a appelé les manifestants à faire pression sur les politiciens. Une autre oratrice a plaidé pour un changement de système. Il faut mettre fin au capitalisme, car il n'y aura jamais de capitalisme vert, a-t-elle déclaré.

A St-Gall, environ 500 écoliers et écolières sont descendus dans la rue. Avant de défiler, plusieurs manifestants ont fustigé l'inaction des politiciens et critiqué les milieux financiers et la grande industrie. Des adultes, parmi lesquelles des personnes âgées, se sont joints au cortège des manifestants. (ats/nxp)