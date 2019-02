Elle est condamnée après l'excision de ses fillettes

Boudry (NE) La mère de famille somalienne, qui réside dans le canton de Neuchâtel, qui a poussé ses enfants à subir des mutilations génitales, a écopé du sursis. Plus...

Suisse Le Réseau suisse contre l'excision veut prolonger son engagement à plus long terme. La Confédération qui a financé jusqu'ici ce projet doit décider de sa reconduction ou non. Plus...