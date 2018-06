Elle porte 55 coups de couteau fatals à son père

Une femme de 28 ans a été reconnue coupable mercredi d'avoir assassiné son père dans le canton de Schaffhouse. La Cour suprême du canton a ainsi confirmé la décision du Tribunal cantonal de juin 2017. Les juges ont toutefois réduit la peine d'un an à 15 ans et demi d'emprisonnement.

La coupable a aussi été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à 30 francs (2700 francs), et à une amende de 500 francs.

Le verdict n'est pas définitif. Pour l'avocat de la défense, qui plaidait l'acquittement, il est clair que ce cas doit être tranché par le Tribunal fédéral. L'homme de loi rappelle que, si la jeune femme avait dans un premier temps avoué avoir poignardé son père, elle avait ensuite retiré cet aveu. Le tribunal aurait ainsi condamné la jeune femme sur la base d'indices.

«Aucun doute»

Ce n'est pas l'avis de la Cour suprême. Pour elle, les preuves accumulées ne laissent «aucun doute»: l'accusée a tué son père avec de nombreuses blessures infligées à coups de couteau. Certaines étaient mortelles.

De son côté, le procureur a demandé une condamnation pour assassinat et la confirmation du jugement de première instance, soit 16 ans et demi de prison. Le drame sanglant remonte au 13 décembre 2015. Après être rentrés de leur voyage de noces à Paris, la prévenue et son mari se sont rendus au domicile des parents de la jeune femme à Hemmental. Le père et son gendre se détestaient. Ils en sont venus aux mains dans l'appartement, pendant que la prévenue menottait sa mère pour l'empêcher d'intervenir.

55 coups de couteau

Selon l'accusation, la jeune femme est alors allée vers son mari et son père et elle a activement participé en frappant son père avec un couteau à 55 reprises. Le mari et le père ont succombé à leurs blessures.

Lors du procès de première instance, la mère avait accusé sa fille d'avoir tué son père. En deuxième instance, la mère a comparu en tant que témoin. Elle a retiré sa plainte entre les deux procès et elle a témoigné en faveur de sa fille qu'elle estime incapable d'une telle violence. Elle a estimé de son devoir de sauver «son enfant innocent». En première instance, la jeune femme avait été condamnée à 16 ans et demi de prison pour assassinat, lésion corporelle simple, contraintes, infraction à la loi sur les armes et de violence contre les policiers. (ats/nxp)