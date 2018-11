En 2018, Alain Berset s'est mué en hyperprésident

Le jeune Alain Berset se rêvait diplomate. Devenu président de la Confédération à 46 ans, le Fribourgeois ne boude pas son plaisir. Il est en passe de terminer une première année présidentielle particulièrement chargée en déplacements et en rencontres. Sur demande, son département parle d’une vingtaine de voyages officiels en comptant sa participation à la COP 24 à Katowice, en Pologne, le mois prochain.

En un an, le socialiste aura ainsi rempli son album photos. Il a échangé avec Angela Merkel et Emmanuel Macron – entre voisins, on se croise facilement – mais aussi avec Donald Trump, Justin Trudeau, Theresa May, Benyamin Netanyahou, Hassan Rohani, Dmitri Medvedev ou encore Pedro Sanchez. En bon Fribourgeois, il aura rencontré deux fois le pape François et même tweeté en latin à cette occasion. «Il a parlé avec les dirigeants de tous les points chauds de la planète! se réjouit un proche. Mais il faut l’avouer, une partie de ces rencontres sont aussi dues au hasard.»

Cassis comme révélateur

Mardi à Berne, le président de la Confédération recevait le jeune chancelier autrichien Sebastian Kurz. L’occasion de relever «les bonnes relations étroites et cordiales», entre la Suisse et l’Autriche (lire l’encadré). Mais outre sa maîtrise de la langue de bois, le socialiste a montré de la constance dans son message diffusé aux quatre coins de la planète. Il n’avait pas voulu choisir de slogan pour son année présidentielle. Il s’est pourtant retrouvé à New York comme à Bruxelles plaidant les vertus du multilatéralisme et l’importance de la stabilité des institutions.

«Il a une belle présence. Même la presse internationale a salué son rôle au «sommet Libye» à Palerme par exemple. On sent non seulement qu’il remplit son rôle mais qu’il a du plaisir à le faire», apprécie le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD). «Alain Berset a marqué de sa présence la scène internationale et rendu service au pays, loue aussi le conseiller national Claude Béglé (PDC/VD). Il a fait des voyages intéressants et a montré le visage officiel de la Suisse avec un côté humain et disant l’importance du multilatéralisme.»

De l’avis de plusieurs élus, ce message serait cela dit passé inaperçu ou presque… s’il n’y avait pas Ignazio Cassis. «Le rôle d’Alain Berset en matière de relations extérieures a été plus marqué que celui d’autres présidents en raison de l’arrivée d’un nouveau chef à la tête du DFAE qui s’interrogeait de manière presque permanente sur les engagements de la Suisse à l’étranger, estime le conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE). Ça l’a obligé à se poser comme le garant de la politique extérieure helvétique.» Un autre député renchérit: «Il a fait office de contrepoids. Quand Ignazio Cassis a eu des débordements de jeune chien fou, Alain Berset l’a recadré.» L’exemple le plus flagrant remonte à la mi-mai. Le socialiste convoquait Ignazio Cassis pour une remise à l’ordre, suite à ses propos interrogeant le rôle de l’agence onusienne de soutien aux réfugiés palestiniens UNRWA. Le PLR Laurent Wehrli tempère: «La défense du multilatéralisme d’Alain Berset a surtout été mise en lumière parce que des personnes comme Trump mettent à mal cette notion. Je me réjouis pour ma part du binôme qu’il forme avec Ignazio Cassis, peut-être involontairement c’est vrai. Mais il faut voir ça comme une belle complémentarité».

«Déception européenne»

Reste les relations avec l’Union européenne. Présidente en 2017, Doris Leuthard s’y était cassé les dents suite à une visite ratée du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Alain Berset, lui, n’a pas cherché une rencontre à tout prix et a préféré jouer le rôle de facilitateur au sein du Conseil fédéral, explique un proche. Pour le conseiller aux États Robert Cramer (Verts/GE), c’est insuffisant: «Pour toutes les personnes qui s’intéressent à la politique européenne, son année de présidence est décevante. Le dossier européen ne devrait pas lui échapper».

Qu’aurait-il pu faire mieux? «Il aurait dû remettre Ignazio Cassis à sa place lorsque le débat s’est ouvert sur les mesures d’accompagnement», répond le Genevois. Carlo Sommaruga rétorque: «Alain Berset a joué un rôle pacificateur. Il a pris l’option d’accompagner Ignazio Cassis dans sa progression aux Affaires étrangères. Ça me paraît constructif.»

Le conseiller national Marco Chiesa (UDC/TI) soulève un autre point critique: «Pour moi, c’est très important que la Suisse ait un président visible. Mais je suis quand même préoccupé pour le département d’Alain Berset. Je ne dis pas qu’il l’a négligé. Mais en matière de santé, je constate que la situation est en train d’exploser.» Là encore, Laurent Wehrli se montre dubitatif: «Ce n’est pas à moi de défendre un socialiste, mais si je regarde un certain nombre de décisions relevant de l’Intérieur, je ne trouve pas Alain Berset si absent que cela».

La question se posera sans doute moins l’an prochain. Il revient à l’UDC Ueli Maurer, qui goûte peu aux mondanités, d’endosser l’habit de président. (24 heures)