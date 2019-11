En 2018, la fréquentation dans les musées a reculé

Près de 13,3 millions de personnes se sont rendues dans un musée en Suisse au cours de l'année 2018. Elles étaient environ 300'000 de plus en 2017. Le nombre d'expositions, de visites guidées et d'événements est resté stable.

Douze millions de personnes avaient visité un musée en 2015, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) mardi dans ses derniers résultats publiés. Le nombre de musées est en revanche quasiment inchangé depuis 2015: la Suisse en comptait 1121 en 2015 et 1118 en 2018.

Neuf musées sur dix ont proposé une exposition permanente. Plus des deux tiers ont inauguré une nouvelle exposition temporaire l'année dernière. Au total, le public a pu faire son choix parmi 1600 expositions temporaires. Par ailleurs, les musées suisses ont organisé plus de 103'000 visites guidées et près de 35'000 événements, comme des vernissages, des conférences ou des ateliers en 2018. (ats/nxp)