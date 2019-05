En Valais, Airbnb tente de réchauffer les lits froids

Avec plus de 28'000 lits répertoriés en 2018 sur tout le canton, le Valais occupe de loin la première place en Suisse (92'000 lits). C’est presque autant que sa capacité hôtelière. Selon l’Observatoire valaisan du tourisme, la croissance se tasse légèrement. Mais alors que l’offre se concentre essentiellement dans les stations, la présence de la firme de San Francisco dans le Vieux-Pays ne semble faire que de légères vagues, en comparaison aux revendications émises ce jeudi par les hôteliers romands.

Deux éléments l’expliquent. D’abord, la majorité des logements que l’on trouve sur la plateforme sont des résidences secondaires déjà vouées au tourisme et n’aggravent donc pas la problématique du logement. Ensuite, celles-ci sont pour l’essentiel déjà soumises à une taxe de séjour forfaitaire en fonction de la taille du logement. En fait, Airbnb semble même être perçue comme un allié pour réchauffer les très nombreux lits froids du canton et séduit les agences immobilières. Selon les statistiques, un utilisateur sur deux dans le canton est un bailleur professionnel. Certains d’entre eux gèrent ainsi plus de 100 logements.

Une stratégie assumée des agences

Kathy Berset-Solioz est présidente de la section valaisanne de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier et elle ne tarit pas d’éloges sur la firme de San Francisco. «C’est pour nous une formidable force de frappe marketing. Plusieurs agences immobilières ont ainsi agi de manière concertée pour mettre nombre de leurs biens sur la plateforme. Cela nous a permis de nous assurer d’un volume suffisant et d’éviter de se faire dépasser par des annonceurs individuels.»

L’Observatoire valaisan du tourisme surveille depuis 2014 l’évolution d’Airbnb en Suisse. Son directeur et professeur à la HES-SO, Nicolas Délétroz, reconnaît que le Valais était un terrain rêvé pour la firme américaine. «L’offre en hôtellerie est plutôt faible, surtout dans le Valais romand, mais il y a par contre un très grand nombre de résidences secondaires et d’appartements. Airbnb est donc un canal supplémentaire de réservation bienvenu.»

Un effet à relativiser

Il est en revanche plus sceptique sur l’idée que la firme «réchauffe» les lits froids ou congelés. «Hormis dans quelques destinations au potentiel touristique jusqu’ici faible qui ont pu se démarquer par ce biais, Airbnb n’a pas eu pour effet de louer des appartements, souvent vétustes, qui ne trouvaient pas preneurs jusqu’ici.» Et d’ajouter que le Valais compte 100'000 résidences secondaires. «Avec un peu plus 6000 objets, l’effet d’Airbnb reste donc modeste.»

Mais pour Kathy Berset-Solioz, l’impact est à 100% positif. «Nous avons accès à une nouvelle clientèle qui utilise ces réseaux. Elle vient souvent de plus loin, réserve des courts séjours à la dernière minute et cela nous permet particulièrement de combler l’entre-saison», ajoute celle qui gère une agence dans le val d’Anniviers.

La fin du logement authentique?

Reste qu’avec cette professionnalisation, en marche partout dans le monde, Airbnb perd sa vocation première de l’économie de partage, qui consistait à séjourner chez des locaux et non dans des appartements voués à la location. «Cela a été une de nos craintes mais Airbnb nous a fait savoir qu’ils avaient besoin de volume. Nous avons eu quelques remarques de clients un peu surpris, mais qui étaient satisfaits de leurs vacances. Il faut juste être clair sur les annonces.» Mais réserver par Airbnb n’est pas forcément l’opération la plus rentable pour les clients. En effet, une récente enquête de la RTS soulignait que les prix y étaient plus élevés, intermédiaire supplémentaire oblige. (24 heures)