En e-bike à travers six parcs régionaux de Suisse

Un nouvel itinéraire pour vélos électriques reliant Schaffhouse à Genève à travers six parcs naturels régionaux de l'Arc jurassien a été inauguré jeudi. D'envergure nationale, «La Route Verte» entend sensibiliser les touristes à l'histoire et à l'importance des paysages suisses.

Avec cette «Route Verte», les parcs naturels de Schaffhouse, du Jura argovien, du Thal (SO), du Doubs, du Chasseral et du Jura vaudois se positionnent comme une destination pour le tourisme doux. Ils entendent proposer des vacances écologiques.

«Il est aussi important pour nous de créer un pont culturel entre la Suisse alémanique et la Suisse romande», a expliqué Rianne Roshier, coordinatrice du projet. «La Route Verte»est une collaboration entre six parcs, neuf cantons et une vingtaine d'organisations nationales et régionales.

Développé par ces six parcs régionaux, ce parcours de 466 km se décline en sept étapes. Il emmène le touriste à la découverte du patrimoine naturel, culturel et gastronomique de ces régions de l'Arc jurassien. Ce périple se situe à 95% sur des routes de SuisseMobile, le réseau pour la mobilité douce.

Double inauguration

La partie romande de ce tracé a été inaugurée à La Theurre (JU) au milieu du parc du Doubs. Son directeur Thor Maeder et le directeur de Jura & Trois Lacs Jérôme Longaretti ont dévoilé l'un des 25 panneaux informatifs qui jalonnent le parcours.

Simultanément, en plein coeur du vignoble du parc naturel régional de Schaffhouse, son directeur Christoph Müller et des représentants de Suisse Tourisme et du Réseau des parcs suisses ont coupé le ruban au point de départ symbolique de «La Route Verte». (ats/nxp)