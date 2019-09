En mal de pub, la SSR doit couper 50 millions de plus

C’est une onde de choc qui a ébranlé la Radio Télévision Suisse (RTS) lundi après-midi. En effet, l’exercice financier 2020 s’annonce particulièrement ardu. En raison de la chute dramatique de ses revenus commerciaux cette année (– 30%), le service public doit prendre des mesures urgentes et drastiques. «En quatre ans, c’est un risque de 100 millions de pertes supplémentaires, a écrit le patron de la SSR, Gilles Marchand, à tous ses collaborateurs. C’est pourquoi en 2020 nous devons encore diminuer nos charges de 50 millions de francs.» Dont 12 millions en Suisse romande.

Pour mettre ces montants en perspective, rappelons que la SSR s’appuie sur un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de francs. Elle emploie quelque 6000 personnes – pour 4959 postes à plein temps – selon le rapport de gestion 2018-2019. Elle exploite 17 stations radio et sept chaînes TV, ainsi que des sites internet et des services de télétexte. Mais elle subit, comme les médias privés, la concurrence féroce des réseaux sociaux et autres plateformes numériques en matière de publicité. Le budget de la SSR dépend à 23% de ses activités commerciales, la redevance radio-TV assurant 77% des revenus.

«Des incidences sur les programmes et les emplois seront hélas inévitables»

Les coupes envisagées sont détaillées comme suit: 30 millions de francs à cause du risque publicitaire et 20 millions pour ramener la SSR à l’équilibre, après le déficit enregistré cette année. «C’est bien sûr difficile, déplore Gilles Marchand dans son courriel, que nous nous sommes procuré. Des incidences sur les programmes et les emplois seront hélas inévitables. Ces mesures sont indispensables pour assurer l’avenir de la SSR.»

Quels sites, quelles émissions sont dans le viseur? Combien d’emplois sont menacés? Difficile d’en savoir plus à l’heure d’écrire ces lignes. Le directeur de la RTS, Pascal Crittin, nous a indiqué vouloir d’abord faire le point avec ses équipes avant de s’exprimer au-delà ces prochains jours. Selon nos informations, une réunion impliquant les cadres de la RTS doit se dérouler ce mardi.

Nouvelle offre sous-titrée

Depuis 2018 et après la votation sur l’initiative populaire «No Billag», la SSR a annoncé un plan de restructuration de quelque 100 millions de francs. Des projets ont été lancés, comme le blocage des frais administratifs sous les 8% pour l’ensemble du groupe, l’allégement du parc immobilier avec l’objectif de faire baisser les surfaces de 25%. En sus, il y a l’ouverture prochaine d’un centre news moderne à Bâle, la réorganisation des activités à Zurich et la réflexion autour du projet Campus à Lausanne, sur le site de l’EPFL. Ces projets immobiliers doivent permettre de baisser les coûts d’exploitation de 30% en dix ans.

Par ailleurs, dans son courriel, Gilles Marchand met en avant une nouvelle plateforme numérique inédite, à savoir «des contenus proposés par thème et non par langues, avec du sous-titrage à la carte en français, allemand, italien et romanche». Le directeur de la SSR parie aussi sur la mise en œuvre de nouvelles coopérations avec les médias privés suisses.

Retrouver les jeunes

Au final, la direction entend proposer un «service public renouvelé, en phase avec l’évolution de la société, assurer un journalisme de qualité dans les quatre langues du pays et rassembler le public suisse lors des grands événements. Et garder un lien fort avec les jeunes pour rester un pivot pour tout l’écosystème médiatique suisse. C’est un chemin très exigeant, mais essentiel dans un paysage médiatique complètement chamboulé», termine Gilles Marchand. En assurant que l’entreprise fera tout pour éviter les licenciements, même s’ils ne sont pas exclus