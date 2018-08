En pleine canicule, les paysans essuient une pluie de critiques

Les pêcheurs sont inquiets

Les paysans ne sont pas les seuls impactés par la canicule. Les métiers du bâtiment souffrent eux aussi. Mais, à la différence des éleveurs, les principales répercussions ne sont pas économiques. «On ne peut pas parler de réel manque à gagner dû à la canicule, constate René Grandjean, secrétaire patronal à la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Cependant, on note une baisse de productivité sur certains travaux. En conséquence, les horaires sont modifiés et le travail en début de matinée est privilégié.»

Grâce à cet ajustement, les délais peuvent être respectés.



Même son de cloche du côté de la Fédération suisse de pêche (FSP). Si les professionnels ne perdent pas d’argent directement à cause des grosses chaleurs, ils ont dû adapter leur pratique. «Un pêcheur professionnel m’a raconté qu’à peine sorti du filet, son poisson était déjà chaud, explique Maxime Prevedello, responsable communication de la FSP. Le plus grand défi en cette période de canicule, c’est de maintenir la chaîne du froid. Le stockage en chambre froide est devenu une nécessité.»



L’absence actuelle de conséquences économiques négatives n’empêche pas Maxime Prevedello de s’inquiéter. «Le Rhin a dépassé les 27 degrés, surpassant les températures de 2003. Si le réchauffement climatique se poursuit, on estime que les populations piscicoles pourraient radicalement changer d’ici à 2050. Cela entraînerait notamment la raréfaction de la truite des lacs du Plateau.»