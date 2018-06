Les Jeux olympiques ont-ils encore un avenir en Suisse?

Tout le monde me pose cette question. Mais je pense qu’il est beaucoup trop tôt pour y répondre. Il y a aujourd’hui beaucoup d’émotions et de frustrations. Il faut laisser retomber ces sentiments avant de prendre une décision. En sport, on apprend à se relever quel que soit l’échec. On s’entraîne et on revient plus fort. Je retiens aussi de cette aventure tous ceux qui se sont engagés, ainsi que les 60'000 Valaisans qui ont cru à ce rêve.

Comment analysez-vous l’échec de ce projet?

Notre candidature est sans doute arrivée trop tôt par rapport au cycle de changement voulu par le CIO. L’agenda 2020 qu’il veut mettre en place pour avoir des Jeux durables, basés sur des infrastructures déjà existantes, n’en est qu’à ses débuts. Les gens ont eu peur du gigantisme et de la démesure.

Qu’est-ce que vous regrettez le plus aujourd’hui?

Je ne comprends toujours pas pourquoi les Suisses arrivent tellement à s’enthousiasmer lorsque nos sportifs gagnent des médailles lors de Jeux olympiques. Et en même temps, il n’y a pas de majorité pour que notre pays soit l’hôte de Jeux d’hiver. C’est un fossé que je ne m’explique pas.

Ce refus de Sion 2026 est-il un désaveu pour Swiss Olympic?

Je ne pense pas. Alors que les Valaisans votaient non à Sion 2026, ils votaient largement oui à la loi sur les jeux d’argent. Ce texte a d’ailleurs été plébiscité partout en Suisse. Or, ce texte permettra d’amener beaucoup d’argent pour le sport. Pour moi, c’est un signal très encourageant pour les causes que Swiss Olympic défend.

Les Jeux d’hiver 2026 n’auront pas lieu en Suisse, mais ceux de 2022 auront lieu en Chine. Cela ne vous fait-il pas mal au ventre?

Dès le départ, nous avons dit que si la Suisse organisait les Jeux, ce serait en tenant compte de nos institutions et de notre démocratie. Je siège depuis assez longtemps au parlement pour respecter la volonté populaire. Il faut désormais voir comment nous pourrons à nouveau rallumer la flamme olympique en Suisse. J’attends beaucoup des Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en 2020 à Lausanne et du championnat du monde de hockey sur glace qui aura aussi lieu dans deux ans en Suisse. (24 heures)