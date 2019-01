En traversant la Suisse, «Gabriel» devient «Oskar»

Depuis mardi, le ciel envoie à la France «Gabriel». Non pas l’ange qui apporte de bonnes nouvelles, mais la tempête qui en apporte de mauvaises: du froid, des vents violents et des chutes de neige. Arrivé en fin d’après-midi sur l’ouest de la France, «Gabriel» a généré des rafales de plus de 130 km/h sur le littoral atlantique et recouvert la Bretagne de neige. Tout l’Hexagone a connu une température proche de zéro degré. La tempête a ensuite poursuivi son chemin vers l’est. Elle a atteint Paris en fin de soirée, déversant dans la nuit une dizaine de centimètres de neige sur la capitale, qui avait fermé la tour Eiffel dès mardi matin.

Sur son passage, la tempête a semé la pagaille. Une trentaine de vols ont été annulés au départ de l’aéroport d’Orly, les lignes de tramway parisiennes ont été perturbées. Le préfet de police de Paris a demandé à ses concitoyens de ne pas prendre leur voiture mercredi. Dans le Sud-Ouest, 20'000 foyers ont été privés d’électricité. Dans les Landes, où les rafales de vent ont atteint jusqu’à 110 km/h , 500 foyers n’avaient pas non plus accès à l’électricité. Les vols au départ et à l’arrivée de Biarritz ont été suspendus. Quinze départements sont encore mardi matin en vigilance orange pour risque de neige et verglas.

Peu de neige en Suisse

Dans la nuit, «Gabriel» a atteint la Suisse. D’après SRF Meteo, l’arrivée de la dépression a engendré une tempête de foehn dans les Alpes. Des vents allant jusqu’à 79 km/h ont notamment été mesurés à Altdorf (UR) et à Meiringen (BE). MétéoSuisse annonce un danger de degré deux sur tout le nord des Alpes et le Tessin en raison de vents violents, avec des rafales pouvant atteindre 70 à 100 km/h.

Cependant, les fortes chutes de neige prévues n’ont pas encore eu lieu. Alors qu’elles étaient particulièrement attendues sur l’Ouest lémanique et le massif du Jura jusqu’en plaine, seulement 1 centimètre est mesuré à Genève et 5 centimètres à Neuchâtel. À Lausanne, il n’y a pour l’instant aucune couche de neige. La Chaux-de-Fonds a toutefois reçu une couche de 15 centimètres. En Suisse romande, le trafic n’est pas perturbé. MeteoNews prévoit encore quelques chutes de neige, qui conjuguées au fort vent risquent de créer des congères sur les routes.

La tempête devrait toucher la Suisse alémanique dans la journée. Cependant, de l’autre côté de la Sarine, on ne parle pas de «Gabriel», mais d’«Oskar». Pour comprendre pourquoi, cliquez ici.

