Éoliennes vandalisées dans le Jura bernois

Une porte-parole de BKW a confirmé à Keystone-ATS l'information parue dans «Le Matin Dimanche». Sur son site, le conseil municipal de Courtelary (BE) déplore les déprédations commises, qualifiées de «considérables». Les installations continuent cependant de fournir de l'électricité.

Le parc de Mont-Crosin/Mont-Soleil, le plus grand de Suisse, comporte seize éoliennes. La police cantonale bernoise a enregistré deux plaintes, l'une en avril, l'autre fin juin, explique un porte-parole. La plus récente concerne des dégâts au pied d'éoliennes. La police n'en dit pas plus en raison de l'enquête en cours.

Il y a deux ans, en octobre 2016, un incendie criminel avait été perpétré au parc éolien de St-Brais (JU), non loin de là. Un ou des inconnus avaient mis le feu à la station électrique du site et endommagé une des deux éoliennes. L'exploitant ADEV avait porté plainte. Selon Le Matin Dimanche, le Ministère public jurassien a suspendu l'instruction, l'enquête étant au point mort. (ats/nxp)