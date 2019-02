Epidémie de rougeole dans une école biennoise

L'école Rudolf Steiner à Bienne est victime d'une épidémie de rougeole. Au point que les autorités sanitaires bernoises ont ordonné d'abord que les enfants non vaccinés de la classe affectée restent à la maison et que leurs frères et sœurs soient placés sous surveillance pendant trois semaines. Mais la consigne a désormais été étendue à tous les élèves, dévoile le site «Watson» mardi.

Un premier cas de rougeole a été signalé au début du mois. Aujourd'hui, plus de 12 enfants sont touchés uniquement dans cet établissement. Les autres écoles semblent pour l'instant épargnées par le virus. Mais ce n'est pas un hasard, selon Lorenz Amsler, du service cantonal épidémiologie et prévention. En effet, le taux de vaccination à l'école Steiner est inférieur à celui du reste de la population.

Selon Watson, le foyer actuel semble avoir atteint la région de Bienne depuis le canton de Neuchâtel. Cinq cas ont en effet été enregistrés dans ce canton. Quatre des enfants concernés fréquentent l'école Steiner à Bienne.

Maladie à risque

Entre 2007 et 2009, une importante épidémie de rougeole avait frappé la Suisse, touchant 4400 personnes. Près de 5% d'entre elles avaient développé des pneumonies, et des inflammations de l'oreille. La maladie avait débouché sur des encéphalites chez 9 patients. Depuis, un nouveau plan d'éradication a été mis en place et il semble porter ses fruits, puisqu'en 2018, seuls deux cas ont été signalés. Aujourd’hui, de plus en plus de nourrissons, d’enfants et d’adultes sont vaccinés en Suisse.

La rougeole n’est pas une maladie bénigne, selon l'Office fédéral de la santé publique. En Europe, des gens meurent toujours suite à des complications. Dès que 95% de la population est immune ou vaccinée avec deux doses d’un vaccin, la maladie disparaît.

Nouvelles flambées depuis 2017

L'Organisation mondiale de la santé a par ailleurs alerté jeudi dernier sur une flambée de rougeole dans le monde, avec un bond d'environ 50% des cas signalés l'an dernier par rapport à 2017. Toutes les régions ont vu une hausse des cas. L'OMS note toutefois des épidémies en Ukraine, à Madagascar, en République démocratique du Congo, au Tchad et en Sierra Leone. Dans la région Europe, environ 83'000 cas ont été signalés en 2018 jusqu'à présent, dont 53'000 en Ukraine.

La rougeole est une infection virale éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l’âge de 5-6 mois et les jeunes adultes. Son virus appartient à la même famille que celui des oreillons. Il se transmet directement par voie aérienne (les gouttelettes de salive en suspension dans l'air). Il peut également se propager par contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge de personnes infectées. (nxp)