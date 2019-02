Épuisés, 47% des soignants en EMS pensent à quitter leur métier

Le stress, la fatigue, des douleurs physiques, des difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle et, enfin, la quête de sens. On sait que le quotidien du personnel soignant en Suisse n’est pas rose. Mais une enquête publiée ce vendredi par Unia vient souligner l’acuité du problème dans le domaine des soins de longue durée, en particulier dans les EMS.

D’octobre à janvier dernier, le syndicat a sondé 2935 soignants sur leurs conditions de travail, dont 1194 employés d’EMS. Il a ensuite focalisé son enquête sur ces derniers...ou ces dernières. 93% des participants sont en effet des femmes: assistantes en soins et santé communautaire, infirmières diplômées, aides soignantes, assistantes santé-social ou encore aides en soins et accompagnement. 57% ont moins de 31 ans.

Stress et problèmes physiques ont raison de la motivation

Résultat: 72% des personnes sondées disent souffrir de problèmes physiques à cause de leur travail. 86% se sentent régulièrement fatigués ou épuisés. Pour ces deux raisons principales – charge de travail et problèmes de santé – près de la moitié du personnel soignant (47%) travaillant dans un EMS ne pense pas rester jusqu’à la retraite dans ce secteur. Seuls 20% s’imaginent bien continuer dans leur profession, tandis que 34% sont indécis.

«Ce résultat est effrayant, car la pénurie de personnel soignant est un gros problème. Si l’on examine la répartition entre les différentes classes d’âge, on constate que l’envie de quitter le métier augmente jusqu’à l’âge de 30 ans, puis diminue dans les classes d’âge suivantes», commente Samuel Burri, responsable de la branche des soins d’Unia. C’est la quadrature du cercle aux yeux des syndicalistes: la pénurie de personnel est un facteur de stress dans les soins, mais le fait que la jeune génération ne voie pas de perspective d’avenir dans la branche risque encore d’accroître le phénomène.

Si l’enquête menée par Unia n’est pas représentative, se basant sur une participation volontaire, ses résultats trouvent une résonance dans une autre étude. Un rapport de l’Observatoire suisse de la santé datant de 2016 a en effet montré que 46% des infirmiers quittent concrètement leur profession avant la retraite.

Pas assez de temps pour les patients

Conséquences de ces conditions de travail: la qualité des soins de longue durée souffre. Et les soignants sont les premiers à le déplorer. 87% des personnes sondées estiment ne pas avoir assez de temps pour les patients. Le constat général est sévère: pour 92% des sondés, la qualité des soins souffre de la pénurie de personnel et de pressions pour économiser de l’argent. «Nombreux sont celles et ceux qui choisissent ce métier pour être là pour les autres. La réalité est tout autre», affirme Unia.

Le syndicat exhorte désormais les EMS à mettre en œuvre des améliorations concrètes, notamment par rapport au temps de travail, à la dotation en personnel, mais aussi aux salaires. 79% des sondés estiment que leur salaire n’est pas adapté. Pas étonnant, selon Unia, qui cite le salaire brut d'un aide-soignant, entre 3800 et 4200 francs dans la majorité des cantons.

Le syndicat estime qu’au niveau politique, l’introduction dès 2011 du financement par sujet est à revoir. Il a pour conséquence que les entreprises ne gagnent de l’argent que lorsque les lits sont occupés et engendre ainsi des exigences de flexibilité accrue pour le personnel. Pour faire pression sur le politique, Unia exhorte ainsi les employeurs, notamment leurs associations principales Curaviva et senesuisse, à entrer en dialogue avec lui. (24 heures)