Equivalence boursière: 11 pays derrière la Suisse

Suisse - Autriche Le président autrichien a promis à Alain Berset de soutenir un règlement à l'amiable avec Bruxelles sur l'accès aux marchés financiers de l'UE pour la Bourse suisse. Plus...

Equivalence boursière limitée Les réactions faisant suite aux menaces proférées jeudi par Doris Leuthard contre l'UE autour du dossier boursier, n'ont pas tardé à tomber. Plus...

Conseil fédéral La reconnaissance par l'UE d'une équivalence de la Bourse suisse ne vaudra que pour un an. Une décision jugée «inacceptable» et «discriminatoire». Le milliard de cohésion est remis en question. Plus...