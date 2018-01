Equivalence boursière: Vienne veut aider Berne

Sur «certaines questions institutionnelles» et sur «des questions relatives au secteur financier», l'Autriche veut apporter son soutien à la Suisse, a déclaré Alexander Van der Bellen lors d'une conférence de presse commune avec le président de la Confédération.

Le président autrichien a précisément cité la décision de l'Union européenne (UE), en décembre dernier, de limiter à une année l'équivalence de la Bourse suisse. M. Van der Bellen a même admis avoir été «un peu surpris par la décision de la Commission».

La reconnaissance de l'équivalence des bourses est essentielle pour que les banques européennes et les investisseurs correspondants gardent l'accès à la Bourse suisse au-delà du 3 janvier 2018 et puissent continuer d'acheter et de vendre des titres cotés en Suisse.

Présidence autrichienne dès juillet

L'Autriche veillera à ce que la question soit résolue «dans l'intérêt de nos amis suisses» - et pas uniquement durant la présidence autrichienne, mais également avant, a assuré M. Van der Bellen. L'Autriche reprendra la présidence tournante de l'UE à la Bulgarie au premier juillet prochain pour six mois.

Les deux chefs d'Etat ont sinon souligné les «très bonnes» relations bilatérales entre les deux pays. «Nous nous connaissons très bien», a déclaré le conseiller fédéral Alain Berset. Berne et Vienne sont étroitement liés sur le plan économique, culturel et social.

2018 est une année importante pour la Suisse en termes de politique européenne, a rappelé M. Berset. Il a profité de sa première visite à l'étranger en tant que président de la Confédération pour s'informer des priorités de la présidence autrichienne.

Rencontre avec le chancelier

Alain Berset a aussi rencontré mardi à Vienne le nouveau chancelier autrichien Sebastian Kurz. Les entretiens ont principalement porté sur les relations bilatérales entre la Suisse et l'Autriche, sur la politique européenne et sur les défis de l'Europe. La politique en matière de réfugiés et la situation au sud-est de l'Europe ont également été abordées, selon les services de M. Berset.

Freundschaftlicher, offener Austausch mit dem Bundeskanzler von #Österreich ???????? @sebastiankurz zu EU und Migration in #Wien, wohin mich mein 1. Besuch als #BundespräsidentCH geführt hat #swisspresident ???????? pic.twitter.com/jUJHQxltMd — Alain Berset (@alain_berset) 9 janvier 2018

(ats/nxp)

Au terme de sa visite officielle, M. Berset s'est encore rendu au musée Leopold où se tient une grande exposition consacrée à Ferdinand Hodler (1853-1918). En tant que ministre de la culture, le conseiller fédéral avait assumé le patronage de l'exposition en automne 2017, avec son ancien homologue autrichien Thomas Drozda.