«Est-ce que M. Lauber sauve sa peau? Non, je ne pense pas»

Les détails troublants du rapport intermédiaire

La cellule enquête de Tamedia a pu mettre la main sur le rapport intermédiaire et confidentiel de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC). Il retrace les moments clés de l’affaire Lauber et des rencontres du procureur avec Gianni Infantino, le patron du foot mondial (FIFA). En voici quelques détails croustillants.



- Le curieux «ami» valaisan de Gianni Infantino.



Depuis le début de l’affaire Lauber et de ses rencontres avec Infantino, un personnage intrigue: Rinaldo Arnold, premier procureur du Haut-Valais. Il accompagnait Infantino lors de sa première réunion secrète avec Michael Lauber en mars 2016. Quel était son rôle? demande l’Autorité de surveillance. Réponse d’Infantino dans le rapport: «Rinaldo Arnold m’accompagnait lors du premier entretien en tant qu’ami, car j’ai une confiance totale en lui. Il n’exerçait pas une fonction d’autorité ni un mandat pour la FIFA.» En tout cas, l’ami se révèle actif puisqu’il demande ensuite par écrit au Ministère public de «sortir de la ligne de tir» Gianni Infantino. Comment? En publiant un communiqué. Une démarche qui se heurte à un refus du Ministère public.



- La facture d’un hôtel de luxe comme preuve.



Ni Lauber, ni son chef de communication Marty, ni Infantino, ni son ami Arnold ne se souviennent d’une 3e rencontre au sommet entre la FIFA et le Ministère public le 16 juin 2017. Cela étonne beaucoup l’Autorité de surveillance. Elle a mis la main sur une facture de l’hôtel Schweizerhof à Berne à cette date précise. Et cette facture a été réglée rubis sur l’ongle par le secrétariat du Ministère public. Autre indice: l’agenda de Lauber et de son chef de com mentionne bien une rencontre au Schweizerhof. Les principaux protagonistes n’en ont aucun souvenir. À la décharge de Lauber, la réunion a pu être annulée. Il est mentionné que le Schweizerhof facture aussi dans ce cas la location de la salle, les snacks et les boissons prévus.



- Le SMS d’excuse à la bonne franquette.



Autre élément de preuve de la 3e rencontre Lauber-Infantino: le SMS du procureur ami Rinaldo Arnold. Le fameux 16 juin, il envoie le message suivant au chef de com de Lauber, André Marty: «Salut André, le train de Gianni a du retard. Nous aurons un retard de quelques minutes. À bientôt. Salutations.» Marty répond à la bonne franquette: «Salut. Pas de problème. 1er étage, Meeting Room III.» Il lui indique donc sur un ton amical le lieu de réunion à l’hôtel Schweizerhof. Une conversation qu’il a aujourd’hui oubliée contrairement à Rinaldo Arnold. Ce dernier argue cependant qu’il y a erreur dans la date du SMS. Selon lui, cet échange a eu lieu l’année précédente. Infantino a aussi un trou de mémoire sur cette 3e réunion. En étudiant son agenda, il a vu qu’il rentrait de Chine à Genève. Puis il s’envolait le soir suivant vers la Russie. Mais il ne peut complètement exclure avoir fait un crochet par Berne.



- L’indiscrétion du contrôleur en chef.



Dans le rapport, le chef de l’Autorité de surveillance Hanspeter Uster est aussi égratigné. Il reconnaît avoir fait une erreur en laissant filtrer dans la presse allemande son intention d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre de Lauber. Avant même que ce dernier n’en soit informé. Cela donne des munitions à Lauber pour se plaindre. Il juge par exemple «incompréhensible et disproportionné» tout le ramdam fait par l’Autorité de surveillance autour de cette 3e rencontre avec Infantino.