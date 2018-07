Est-on parti pour 15 jours de canicule?

Sortez les ventilateurs et restez autant que possible au frais. En effet, MeteoSuisse a lancé lundi une nouvelle alerte de degré 3 sur 5 pour un danger marqué de canicule, valable toute la semaine pour tout le Plateau suisse, le Valais ainsi que le Tessin. Seules les Alpes et les hauteurs du Jura Vaudois et neuchâtelois sont épargnés.

Une zone de haute pression s'étend à nouveau de l'Atlantique aux Alpes. Elle dominera le temps tout au long de la semaine, dans une ambiance très chaude, explique MeteoSuisse sur son site. Les températures vont grimper jusqu'à 35 degrés à Genève, avec un pic entre mardi midi et mercredi 18heures, soit pour la fête nationale du 1er Août, qui pourrait s'avérer le jour le plus chaud de l'année.

Les météorologues parlent de vague de chaleur lorsque les températures atteignent les 30 degrés pendant au moins trois jours consécutifs. Et ces trois jours vont être largement dépassés ces prochains temps. En effet, la canicule risque de s'installer pour au moins 15 jours! La zone de haute pression va perdurer sur toute l'Europe centrale et septentrionale durant encore toute la semaine prochaine, jusqu'au dimanche 12 août, annonce MétéoSuisse. Avec des températures supérieures aux normes saisonnières, précise-t-il.

Boire et penser aux plus vulnérables

Cette chaleur peut avoir des conséquences sur la santé. Faiblesse générale, état de confusion, température élevée, bouche sèche, vertiges, désorientation, nausées, crampes sont les symptômes d'un coup de chaleur, a précisé le médecin cantonal valaisan lundi. Mieux vaut donc éviter les efforts physiques, se protéger de la chaleur, se rafraîchir, beaucoup boire et manger léger. Il recommande aussi de faire preuve de solidarité envers la population plus vulnérable.

Le Valais a d'ailleurs a alerté tous les partenaires du réseau sanitaire valaisan. Ils ont été priés de prendre des mesures préventives à l'intention du public dont ils s'occupent, malades, personnes âgées, petits enfants.

(nxp)