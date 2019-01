Et Lens inventa le temple du sport

La station de Crans-Montana a inauguré jeudi l'Alaïa Chalet, le plus grand centre de Suisse romande dédié aux sports d'action. Les installations s'étendent sur plus de 5000 m2 sur la commune de Lens (VS). Le centre s'adresse aux amateurs de skateboard, snowboard, ski, BMX ou encore trampoline, qui disposent chacun d'un espace voué à la pratique de leur sport. L'ouverture au public pour les activités en intérieur est programmée le 7 février.

Présent jeudi lors de la remise des clefs, le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay a affirmé que l'Alaïa Chalet offrait «une plus-value économique et touristique» pour le Valais. «Il donne également une autre image de notre canton, résolument plus jeune, dynamique et audacieuse», a dit le magistrat en charge de l'économie et de la formation, cité dans un communiqué.

Lancé en 2016, le projet a coûté 8,7 millions de francs. Ses responsables espèrent accueillir jusqu'à 23 000 personnes par année. Outre les activités sportives, l'Alaïa Chalet propose un studio de musique, une salle multimédia, un bar ou encore un espace de coworking.