Et si le milliard des JO allait aux camps de ski?

Le Lötschberg en lice

Le milliard des Jeux pourrait faire les affaires du Lötschberg. Dans une motion, le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS) demande au Conseil fédéral de modifier le programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire pour y inclure l’aménagement du second tube du tunnel de base du Lötschberg. L’aménagement est budgété à 920 millions, soit à peu près la somme allouée aux JO. «L’objectif de ce crédit était de contribuer au développement régional et touristique, précise Jean-Luc Addor. Je mets au défi le Conseil fédéral d’honorer sa promesse et, dans cette même idée de développement durable, de soutenir ma motion.» Pour appuyer la démarche, une résolution a aussi été déposée devant le Grand Conseil valaisan.