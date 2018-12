Et si on disait que «Macron est un roi vendu aux banques»?

Sur les réseaux sociaux, le flot de critiques à l’égard du président de l’Assemblée nationale française ne faiblit pas. Les internautes s’indignent que Richard Ferrand, alors président du groupe La République en marche, ait pu déclarer que la démocratie directe suisse était confisquée «par des cliques d’affairistes et de lobbyistes». Ce qui choque beaucoup aussi, c’est qu’il nie avoir tenu ces propos alors qu’ils ont été enregistrés par le système vidéo de l’Assemblée nationale. Et pour l’heure, Richard Ferrand n’a toujours pas indiqué qu’il s’était trompé ou qu’il assumait ses propos.

Joachim Son-Forget, le représentant des Français de Suisse à l’Assemblée nationale, sort du bois. Il prend la défense de Richard Ferrand. Interview.

Que pensez-vous des propos de Richard Ferrand comme quoi le système de démocratie directe suisse est aux mains d’une clique d’affairistes et de lobbyistes?

Il s’en est tenu au prisme médiatique et aux clichés qui circulent en France. Des choses anecdotiques, comme les vaches à cornes, ou choquantes, comme le référendum sur les minarets. C’est ce qui arrive jusqu’ici. Il y a une méconnaissance partagée de part et d’autre de la frontière sur le système politique du voisin. Il ne faut pas oublier que la France a connu la guerre, le rejet de l’étranger, l’antisémitisme et donc se méfie des extrêmes. Il n’y avait pas une volonté de nuire de Richard Ferrand.

Le problème, c’est qu’il a menti en disant qu’il n’avait jamais tenu ces propos…

Il a dit cela de bonne foi. C’est un oubli, une maladresse, une phrase sortie de son contexte. J’ai regardé la vidéo et je vois qu’il lit un papier. C’est certainement un conseiller mal informé qui lui a préparé cette réponse. Et dans le feu du débat, vous reprenez cela sans en évaluer l’impact déflagratoire. Richard Ferrand est quelqu’un de bien, y compris dans ses positions diplomatiques, comme je l’ai vu à plusieurs reprises. Il m’encourage toujours quand je mène un beau projet politique.

Donc pas besoin de s’excuser comme le lui demande Guillaume Barazzone.

Il ne faut pas faire un drame avec cette histoire. Il y a eu plein de preuves d’amour de la France envers la Suisse. Faisons la part des choses.

Les mots de Ferrand étaient durs. Vous seriez choqué si le président de l’Assemblée fédérale ou un notable politique disait au parlement suisse: «La France est une monarchie corrompue, avec un roi vendu aux banques et entouré de courtisans zélés»?

Cherchez bien, vous allez en trouver des politiciens suisses qui critiquent la France. La critique antifrançaise est très répandue en Suisse. Le système est moqué régulièrement pour son centralisme. Personnellement d’ailleurs, je trouve l’idée d’une participation citoyenne intéressante. Reste à trouver la bonne formule.

Ah, on a plutôt le sentiment quand on écoute les élites françaises que la démocratie représentative, c’est très bien alors que la démocratie directe, c’est plutôt mal et sale.

Je pense que la défiance d’une partie de la population vis-à-vis de leurs représentants est liée au manque de pouvoir du parlement français. Les parlementaires ne sont pas assez associés à la confection des lois. Il faut aussi ouvrir des modes innovants de consultation pour être au plus près des gens. Faisons des tests au niveau local ou régional sur des objets précis. Mais en respectant la Constitution. Dans le système suisse, il y a eu des votes dangereux. Comme celui sur l’initiative UDC «Contre l’immigration de masse» qui a beaucoup embarrassé le Conseil fédéral. Heureusement une solution a été trouvée.

Votre prédécesseure Claudine Schmid estime que vous avez peur du peuple francais qui aspire au référendum d’initiative citoyen (RIC).

Quand elle était en fonction, je ne l’ai pas vue encourager beaucoup le RIC. La situation aujourd’hui s’explique par la trahison de beaucoup d’élites politiques et économiques vis-à-vis des gens simples. Cela ne remonte pas à 18 mois mais à tous ceux qui gouvernaient avant. Cela dit, il faut faire attention. On ne peut pas installer le RIC sans se demander si cela sert vraiment la démocratie ou si cela ouvre la porte aux extrêmes et aux mauvais perdants qui veulent remettre en cause le résultat des élections.

L’UE demande à la Suisse de signer un accord institutionnel avec elle sinon elle prendra des sanctions comme la fin de l’équivalence boursière. En tant que Français, vous trouvez que c’est la bonne méthode?

La Suisse est au coeur de l’Europe, qu’elle le veuille ou non. Cela implique un devoir de solidarité et, je le comprends, la volonté d’une certaine souveraineté. La Confédération est très dure en affaires. L’UE ne peut pas avoir la main molle non plus.

(24 heures)