Europol s'attaque aux «mules financières»

Deux personnes ont été arrêtées à Zurich dans le cadre d'une opération anti-blanchiment à l'échelle mondiale visant des «mules financières». En Suisse, quelque 175 personnes ont été identifiées dans les cantons de Vaud, Zurich, Argovie et Bâle-Ville.

Parmi ces «passeurs d'argent», 78 personnes avaient aussi un rôle de «recruteurs», a indiqué mercredi à l'agence Keystone-ATS Anne-Florence Débois, porte-parole à l'Office fédéral de la police (Fedpol). Ce dernier a eu un rôle de coordination entre l'agence européenne de police Europol et les cantons.

Au total, 45 enquêtes ont été ouvertes dans les quatre cantons, et 57 personnes interrogées, a précisé la porte-parole.

Opération dans 31 pays

Europol a annoncé mercredi que les polices de 31 pays, dont la Suisse, ont appréhendé 228 personnes et identifié plus de 3800 «mules financières» dans le cadre d'une vaste opération contre le blanchiment d'argent.

