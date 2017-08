Excédent de 500 millions pour la Confédération

La situation financière de la Confédération devrait être meilleure que budgétée. Berne devrait dégager cette année un excédent de près de 500 millions de francs au lieu d'un déficit de 250 millions, a annoncé mercredi le Conseil fédéral.

La différence apparue dans l'extrapolation découle de 400 millions de recettes de plus que prévu et de 400 millions de dépenses de moins. Due principalement à la distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse, la hausse des recettes et les soldes de crédits attendus (1,1 milliard) compensent les besoins additionnels apparus depuis le budget (suppléments de crédits et dépassements, soit 700 millions).

Le gouvernement attribue la baisse des dépenses à la discipline budgétaire. L'extrapolation repose sur les chiffres disponibles à fin juin et comporte de fortes incertitudes. (ats/nxp)