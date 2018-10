Excédent: la Confédération encore plus optimiste

La Confédération devrait clore l'année 2018 avec un excédent de 2,5 milliards de francs au lieu des 300 millions budgétés. Un recul des dépenses ordinaires a conforté l'excédent surprise de 2,3 milliards constaté à fin juin, a annoncé mercredi le Conseil fédéral.

L'amélioration par rapport au budget est due à une conjoncture plus favorable que prévue et une forte progression des recettes de l'impôt anticipé en 2017. Les nouvelles prévisions reposent sur une extrapolation des chiffres disponibles fin septembre.

Les recettes s'inscriraient à 72,7 milliards et les dépenses à 70,2 milliards, soit 200 millions de moins que prévu à la fin du premier semestre. Aucune recette extraordinaire n'est prévue.

Les revenus devraient dépasser les prévisions budgétaires de 1,3 milliard et les dépenses rester 900 millions en deçà du budget. Comme d'habitude, le gouvernement relève qu'il s'agit d'une estimation et invite à une analyse prudente.

PIB en hausse de 3,6%

La Confédération prévoit d'encaisser 500 millions d'impôt anticipé et 500 millions d'impôt fédéral direct en plus. S'y ajouteraient 400 millions issus de la taxe sur la valeur ajoutée. Cela s'explique par la bonne situation économique au second semestre 2017. Le produit intérieur brut nominal devrait croître de 3,6% en 2018, alors que le budget prévoyait une croissance de 2,3%.

Les revenus au titre de l’impôt anticipé pourraient atteindre un montant semblable à celui de 2017 (8,2 milliards). L’incertitude entourant les demandes de remboursement et les effets de la réforme fiscale menée aux États-Unis, qui pourrait générer des recettes extraordinaires uniques, pourrait toutefois se prolonger jusqu'en fin d'exercice.

Pour l’impôt fédéral direct, pas de changement par rapport à l'extrapolation de fin juin. D'ici la fin de l'année, les recettes devraient atteindre 22 milliards alors que le budget prévoyait un montant de 21'507 millions.

Le montant attendu au titre de la TVA a été revu à la hausse de 180 millions par rapport aux chiffres de juin. Les recettes attendues sont ainsi supérieures d’environ 400 millions au montant budgétisé. Les rentrées des droits de timbre devraient être inférieures de 110 millions aux prévisions de juin et ainsi de 160 millions par rapport au budget.

Dépenses moins fortes

Côté dépenses, le gouvernement table sur 900 millions de moins que budgétisé. L'écart s'est accru de 200 millions depuis juin car les augmentations de crédits budgétaires survenues en cours d’année (400 millions) sont compensées par des soldes de crédits non utilisé (1,3 milliard).

Ces soldes s'annoncent nettement inférieurs à la moyenne des dix dernières années. Les plus importantes diminutions de dépenses connues concernent l'aide sociale fournie aux demandeurs d'asile (-97 millions), en raison de la diminution des nouvelles requêtes et les dépenses d'exploitation des centres fédéraux d'asile (-60 millions). Le Conseil fédéral se félicite que les offices appliquent consciencieusement la discipline budgétaire.

Le gouvernement est régulièrement trop pessimiste en matière de budget. L'an dernier, au lieu du trou budgété de 250 millions de francs, la Confédération a finalement affiché un excédent de 2,8 milliards. (ats/nxp)