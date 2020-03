Exportations de matériel médical soumises à autorisation

Les exportations de matériel médical de protection seront soumises à autorisation. Le Conseil fédéral a pris mercredi cette mesure pour éviter une pénurie en pleine crise sanitaire du Covid-19. Les nouvelles règles valent dès jeudi.

Au vu de la propagation rapide du SARS-CoV-2, la Suisse fait face à une augmentation drastique de ses besoins en masques, gants, lunettes et blouses. Ce matériel est indispensable pour protéger le personnel médical, justifie le gouvernement.

L'exportation de ce matériel de protection est donc soumise à autorisation. Cette mesure concorde avec une décision similaire prise par l'Union européenne. Elle sera levée dès que la situation se sera améliorée.

Exception pour l'UE/AELE

Les exportations à destination de la zone UE/AELE restent toutefois possibles sans autorisation. Car ces pays sont aussi concernés par la pénurie de matériel médical et les réseaux de distribution sont fortement intégrés en Europe.

Mais cette exception vaut pour autant que ces États n'introduisent pas un tel régime d'autorisation pour leurs exportations à destination de la Suisse.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie est au courant que certaines livraisons de matériel de protection contre le coronavirus à destination de la Suisse sont bloquées en France et Allemagne.

Et ce malgré l'instruction donnée par l'UE de ne plus soumettre ces exportations dans les pays de l'AELE à une autorisation spéciale. Le SECO est en contact avec les entreprises et pays concernés. (ats/nxp)