«Extinction Rébellion» a manifesté dans le calme devant le terminal des jets privés

Depuis que le groupe Extinction Rébellion avait annoncé il y a dix jours un blocage à Genève, en lien avec l’aviation, tout le monde s’attendait à une action dans le hall de l’aéroport, voire sur le tarmac. La police se tenait prête à cette éventualité, mais finalement, c’est le terminal de l’aviation privée, à la route de Meyrin, qui a été pris pour cible.

Début du blocage du terminal C3 pour les jets privés à @GeneveAeroport #ExtinctionRebellion #Geneve — Extinction Rebellion Lausanne (@xrlausanne) November 16, 2019

Samedi en fin de matinée, entre 80 et 100 personnes s’y rassemblent dans le but d’en bloquer les accès. Des groupes de militants s’assoient en se tenant fermement les uns aux autres devant les trois entrées du bâtiment côté route de Meyrin. Autour d’eux, les autres manifestants, entre 20 et 30 ans pour la plupart, avec quelques têtes grises parmi eux, brandissent des drapeaux portant le logo du mouvement. Des musiciens donnent un air festif à la manifestation tandis que certains entraînent leur équilibre sur une “slackline” tendue entre deux arbres. Des chansons complètent cette ambiance bon enfant.

Rapidement, la police boucle le périmètre et empêche les manifestants de pénétrer dans le terminal. Le face-à-face va durer près de quatre heures, sans aucune provocation de part et d’autre. “Nous voulons défendre la justice climatique et sociale en pointant du doigt, par une action de désobéissance civile non-violente, cette aberration écologique qu’est l’aviation privée, explique Robin militant d’Extinction Rébellion et porte-parole pour l’occasion. Alors que seule une partie infime de la population voyage dans ces jets privés, tout le monde en subit les conséquences climatiques. Un passager sur un avion privé émet vingt fois plus de CO2 qu’un passager sur un avion de ligne.” Et d’expliquer qu’il n’a jamais été question de s’en prendre à l’aéroport public.

Les manifestants veulent empêcher les riches voyageurs d’accéder à leurs jets privés, mais laissent libre quiconque de sortir du bâtiment. “De plus, nous n’avons pas bloqué les sorties de secours, pour des raisons de sécurité”, précise Robin. En fait, même accéder au terminal n’a pas l’air si impossible que cela. Des pilotes d’avion avec leurs valises à roulette sont conduits par la police vers un hangar voisin, peut-être pour rejoindre leurs avions via le tarmac.

L’action se veut avant tout symbolique. “Notre but est de montrer ces pratiques qui se font en toute discrétion mais qui, pour nous, devraient être débattues dans une assemblée citoyenne, car nous sommes tous concernés.” Très bien organisés, les manifestants se divisent en divers groupes aux rôles bien définis, identifiés par des brassards. Au coeur du dispositif, il y a les bloqueurs et bloqueuses, avec leurs “anges gardiens” qui veillent sur leur sécurité et leur bien-être, et leur apportent nourriture et boissons. Puis, il y a les portes-paroles, ceux qui sont chargés des relations avec la police et enfin les “gardiens de la paix”, qui sont là pour éviter les tensions avec le public et lui expliquer le sens de l’action. “Nous avons été formés et savons comment nous comporter face à la police”, confie une jeune militante.

A 13h, la police leur donne un ultimatum. Elle leur laisse encore une heure pour faire passer leur message, puis elle les priera de quitter les lieux. A l’heure dite, des discussions s’engagent entre les manifestants d'une part, et avec la police d'autre part. Certains semblent un peu amers de devoir se plier aux injonctions des forces de l’ordre, mais dans l’ensemble, personne n’a l’air de vouloir aller à la confrontation. Finalement, les militants acceptent les conditions posées par la police: à partir de 14h30, ils quittent les lieux au compte-goutte, par petits groupes, afin de dissiper l’effet manifestation, non sans avoir eu leur identité contrôlée au préalable.