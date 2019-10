F/A-18: show annulé à causes de nouvelles fissures

Une démonstration aérienne de F/A-18 prévue jeudi sur l'Axalp, dans l'Oberland bernois, a dû être annulée. Des contrôles effectués mercredi sur l'avion de combat F/A-18C/D Hornet ont révélé des fissures sur les volets d'atterrissage, a annoncé le DDPS en soirée.

Ces fissures peuvent entraver le vol et mettre en cause la sécurité, précise le communiqué. Après leur découverte, le commandant des Forces aériennes a ordonné une restriction des engagements ainsi que des inspections sur tous les F/A-18.

Ces mesures impliquent que plus aucun vol de démonstration ne sera entrepris près du sol jusqu'à la fin des contrôles. Le canon de bord ne sera pas non plus utilisé. De plus, une altitude de vol d'au moins 1000 mètres devra être respectée pour les autres engagements. Malgré ces restrictions, les F/A-18 restent à disposition de la police aérienne, précise le Département fédéral de la défense (DDPS).

L'armée suisse dispose de 30 F/A-18: 25 sont des monoplaces (F/A-18 C), cinq sont des biplaces (F/A-18 D).

La découverte des fissures coïncide avec des démonstrations prévues par les Forces aériennes sur l'Axalp jeudi. Comme les tirs avec le canon de bord et les performances de l'avion de combat constituaient l'attraction principale, le tout a été annulé. Des investigations sont en cours sur ces fissures, notamment la durée des contrôles et les coûts qui en découlent.

Pas une première

En février 2018 déjà, les Forces aériennes ont dû clouer au sol cinq F/A-18 jusqu'en mars 2018 en raison de fissures apparues sur les clapets des ailes. A l'époque aussi, toute la flotte avait été soumise à des examens.

En février 2019, une fissure dans un composant structurel de la partie supérieure du fuselage avait été découverte sur un avion F/A-18C. Là encore, tous les appareils avaient subi un contrôle. Aucune autre fissure n'avait été découverte. (ats/nxp)