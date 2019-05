Face à Airbnb, la jungle des règlements cantonaux

Gérer Airbnb, c’est un casse-tête administratif. Et une fois de plus, le fédéralisme helvétique ne facilite pas les choses. En conférence de presse ce jeudi matin, les hôteliers romands n’ont pas manqué de dénoncer «une inégalité manifeste de traitement que les législateurs cantonaux doivent corriger».

L’un des principaux enjeux pour les collectivités locales est de s’assurer de la perception de la taxe de séjour qui sert au financement touristique. À ce niveau, Bâle, Zoug et Zurich ont trouvé des accords avec le géant américain. Neuchâtel, Fribourg et Genève pourraient suivre. Le Valais y a pour l’heure renoncé, car la plupart des logements de vacances sont déjà soumis à une taxe forfaitaire.

Très difficile à contrôler

Mais ce n’est pas le seul écueil à gérer. Dans les grandes destinations touristiques mondiales, Airbnb a eu pour effet de vider certains quartiers du centre de la ville et d’entraîner une explosion des loyers. En Suisse, on n’en est pas encore là. Berne et Genève ont toutefois pris des mesures pour s’assurer d’un maintien suffisant de logements principaux. À Genève, on entend ainsi limiter et plafonner le nombre maximal de jours de location à 90 par an. Mais une enquête de la RTS le révélait récemment, le système est difficile à contrôler.

Interlaken, première destination du pays sur Airbnb, a pour sa part interdit la création de nouvelles résidences secondaires, car en raison de l’essor de logements mis en location, elle s’approchait dangereusement du couperet de la Lex Weber.

Réponse politique difficile

Face à la diversité des problèmes et des réalités très différentes, faut-il légiférer au niveau fédéral? Très actif sur ce thème sous la Coupole fédérale, Carlo Sommaruga (PS/GE) reste prudent. «On pourrait imposer de s’annoncer à tous les locataires ou inciter les Cantons à prendre des dispositions en ce sens, mais l’opposition à Airbnb est désorganisée et les intérêts très divergents.» Et de citer par exemple des hôteliers et autres agences immobilières qui profitent eux aussi de la plateforme. «Le mieux serait que les hôteliers et associations de défense des locataires tapent ensemble du poing sur la table.» À l’inverse, Philippe Nantermod (PLR/VS) a longtemps plaidé pour alléger les contraintes des hôteliers plutôt que d’ajouter des règles à Airbnb. Mais pendant qu’on débattait, Airbnb n’a pas attendu pour s’installer.

À cela, la conseillère nationale Géraldine Marchand-Balet (PDC/VS) demande au Conseil fédéral d’établir un guide à l’intention des Communes pour qu’elles fassent appliquer la législation existante aux logeurs d’Airbnb. Selon elle, il existe «un flou engendré par l’absence d’information et il faut communiquer avant que l’État ne perde tout contrôle». Le Conseil fédéral n’a pas le même timing et s’oppose pour l’heure à cette motion. Il précise que l’Office fédéral du logement est en train d’analyser les données d’Airbnb. (24 heures)