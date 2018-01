Famille kidnappée pour de l’or. «C’est lâche»

«Un acte extrêmement lâche»: ce sont les mots qui viennent à l’esprit du fondateur de Cendror pour qualifier la prise d’otage dont a été victime vendredi la famille de son fils, qui dirige l’entreprise chaux-de-fonnière de récupération de métaux précieux. Le patron, sa femme et leur fils de 9 ans ont été kidnappés par six individus à leur domicile. Les malfrats ont contraint le patron à se rendre dans les locaux de la société pour leur remettre de l’or, selon la police cantonale neuchâteloise. Les captifs ont ensuite été emmenés dans les côtes de Biaufond, à la frontière franco-suisse, où ils ont été abandonnés. Ils sont sains et saufs. Les auteurs, quant à eux, ont pris la suite en direction de la France. Un important dispositif a été déployé par la police neuchâteloise et par la gendarmerie française pour les retrouver. Vendredi soir, ils couraient toujours.

«Tout remonte à la surface»

Ce brigandage survient alors que Cendror se remettait à peine d’un précédent braquage qui avait eu lieu en octobre 2011. Au moins quatre individus masqués et armés avaient séquestré onze employés et s’étaient fait ouvrir les coffres. Ils avaient fui avec un butin valant plus de 5,4 millions de francs, jamais retrouvé. «C’est dramatique», réagit le créateur de l’entreprise, qui n’avait pas encore pu parler à son fils au moment où nous l’avons contacté par téléphone. «Tout remonte à la surface», se désole-t-il. La sécurité des bâtiments de Cendror avait été considérablement renforcée, rapporte l’entrepreneur. «Nous avons investi plus de 1 million de francs dans des vitres blindées, des alarmes ou encore des murs antivoitures béliers, détaille-t-il. Mais cette fois ils se sont rendus directement chez mon fils. Je ne vois pas ce que nous aurions pu faire.» Le porte-parole de la police cantonale neuchâteloise, Pierre-Louis Rochaix, indique qu’une attention particulière est portée à la protection des firmes actives dans l’horlogerie et les métaux précieux à La Chaux-de-Fonds, où elles sont légion. Des rondes sont notamment effectuées et un agent a été recruté spécialement pour assurer leur surveillance. Difficile d’en faire davantage, selon lui. «La protection des habitations est du ressort des propriétaires, il y a des choses qui sont très difficiles à empêcher», dit-il.

À Genève aussi

Le porte-parole de la police souligne que jusqu’à ce nouvel incident, la situation était plutôt calme ces derniers temps dans cette région habituée aux braquages violents. «Nous ne vivons pas la peur au ventre, mais nous savons que c’est quelque chose qui peut arriver», témoigne une responsable d’une autre entreprise de la place, elle aussi prise pour cible par le passé. Ce phénomène n’est pas propre à La Chaux-de-Fonds. À Genève, notamment, des bandes de malfaiteurs sévissent également. Le canton du bout du lac paie la présence de ses nombreuses bijouteries et maisons de joaillerie et horlogerie. Pour se protéger, les mesures sont parfois poussées à l’extrême. Un directeur d’une PME genevoise qui a investi des sommes «astronomiques» dans la sécurité raconte qu’afin de se prémunir contre les prises d’otage, toutes les entrées ont été équipées de sas à travers lesquels seule une personne peut passer à la fois. Et l’accès aux bâtiments est impossible en dehors des heures d’ouverture. «Nous n’avons pas le choix», explique ce patron. (24 heures)