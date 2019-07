Fatigués, des pilotes d’Easyjet sont en colère

Retour à la croissance à Cointrin

Le «flyskam» (honte de voler en suédois)? Il n’aura pas duré à Cointrin, si telle devait être la cause de la légère baisse du nombre de passagers à l’aéroport en avril et en mai derniers. En juin, l’aviation de ligne a embarqué ou déposé 1,49 million de voyageurs à l’aéroport, soit 1,52% de plus que le 1,41 million de personnes douze mois plus tôt.



Les légères baisses en avril et en mai avaient laissé entendre que les nombreuses et récentes marches pour le climat avaient pesé sur l’aviation. C’était, après tout, quasiment la première fois que le nombre de passagers diminuait depuis 2009, quand le monde toussait dans le sillage de la crise financière de 2008. De 2009 à l’an dernier, le nombre de passagers à Cointrin a explosé, de 10,7 millions à 17,4 millions.



Mais les taux de croissance se tassent progressivement: l’exercice 2011, année record en la matière, a vu affluer 11,35% de voyageurs en plus. En 2018, ce taux était de 1,95%, le plus bas de la décennie. Les six premiers mois de 2019 ont vu 1,52% de passagers de ligne de plus qu’au premier semestre de 2018.

Le nombre important de liaisons aériennes depuis le canton engendre inéluctablement un ralentissement de la croissance, selon la direction de l’aéroport. Qu’on ait honte de prendre l’avion ou non. R.ET.