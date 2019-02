Faute de profs, on rappelle les retraités

Le petit monde des enseignants vit des heures difficiles. Le manque de relève est flagrant et les départs à la retraite trop nombreux pour parvenir à l’équilibre. C’est particulièrement le cas dans le canton de Berne, qui a lancé ce mois un véritable appel au secours. Mi-février, la Direction de l’instruction publique (DIP) a envoyé un courrier alarmant à 950 de ses anciens employés.

Le Canton demande avec insistance aux enseignants retraités de reprendre du service pour faire face à la pénurie actuelle au sein de l’école obligatoire. La demande est explicite: «Nous nous adressons à vous afin de savoir si vous seriez prêt(e) à reprendre votre activité professionnelle pour de brèves interventions, mais aussi pour des interventions de longue durée.» L’idée est de constituer un pool d’enseignants retraités par région.

Un stade critique

Dans sa lettre, Berne précise que de «gros efforts» ont été consentis lors de la dernière rentrée pour combler une vingtaine de postes restés vacants. Ils ont dû être confiés à des étudiants. «La pénurie que nous vivons, écrit le canton bilingue dans sa missive, se traduit également par de vives difficultés à trouver des personnes pour assurer les remplacements.» Le manque de remplaçants est particulièrement marqué dans la partie francophone du canton.

Comment en est-on arrivé à ce stade critique? Trois raisons expliquent le phénomène d’après la direction de l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation du canton de Berne: un nombre élevé d’enseignants qui atteignent en ce moment l’âge de la retraite, un nombre d’élèves qui prend l’ascenseur et le nouveau plan d’étude, le «Lehrplan 21», impliquant davantage d’heures de cours.

Aggravation en vue

En Suisse romande, la pénurie générale se confirme surtout dans les cantons de Berne et du Valais, selon le Syndicat des enseignants romands. Dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et du Jura, le secteur est à «flux tendu». Ils peinent à trouver des gens qualifiés pour les remplacements. Les branches les plus touchées, au niveau secondaire, sont l’allemand et les branches scientifiques.

Pour la rentrée prochaine, la Direction bernoise de l’instruction publique s’attend encore à une aggravation de la situation qui l’inquiète «fortement». En s’adressant à ses retraités, le DIP prend néanmoins des pincettes: «Nous sommes conscients du fait que, en partant à la retraite, avec joie, vous vous êtes peut-être dit que plus jamais vous ne remettriez les pieds dans une salle de classe et que vous alliez enfin profiter de votre liberté. Peut-être vous est-il impossible, même si vous en aviez envie, de reprendre votre métier pour des raisons médicales ou personnelles. Si c’est le cas, nous comprenons bien.» La lettre se termine par un lien internet où l’enseignant(e) retraité(e) peut s’inscrire, indiquer ses souhaits et ses disponibilités.

Ces mesures sont en cours de planification pour l’année scolaire 2019-2020. À ce propos, une conférence de presse aura lieu ce jeudi après-midi à Berne.

(24 heures)