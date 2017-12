Feux d'artifice et barres de fer contre des policiers

Plusieurs personnes ont assailli des policiers tôt mardi matin à coups de barre de fer, de jets de pierres et de feux d'artifice à Zurich. Les agents étaient intervenus, car les assaillants avaient sprayé des murs sur le chantier du centre de police et de justice.

La police municipale s'est défendue en utilisant du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc, a-t-elle indiqué à la mi-journée. Les malfrats se sont ensuite repliés vers le passage souterrain de la Hardplatz, près de la gare de Hardbrücke, où entre 100 et 200 personnes participaient à une fête non autorisée.

Depuis ce passage, les fuyards ont continué de jeter bouteilles et pierres sur les forces de l'ordre. Une annonce par mégaphone pour mettre un terme à la fête n'y a rien fait. Après un dernier avertissement, la police a finalement utilisé du gaz lacrymogène et la manifestation a pris fin.

A midi, la police n'avait pas connaissance d'éventuels blessés, ni du montant des dégâts matériels. La police cantonale est aussi intervenue. (ats/nxp)