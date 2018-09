Fiers de travailler pour une entreprise d’armement

Des chars miniatures décorent le bureau d’Oliver Dürr, directeur de General Dynamics-Mowag, le fabricant thurgovien de véhicules militaires. Dans un coin, une petite sculpture de Bouddha se fait discrète tandis que l’homme se dit prêt à répondre à toutes nos questions. L’accueil est cordial, mais l’agacement perceptible face à une nouvelle salve d’interrogations.

L’industrie suisse de l’armement est sous pression depuis que le Conseil fédéral a annoncé, en juin, un assouplissement des règles d’exportation de matériel de guerre dans des pays en proie à des conflits internes, s’il n’y a aucune raison de penser que les armes seront utilisées dans ce conflit. Mowag figure parmi les entreprises qui se sont livrées à un lobbying actif à Berne pour obtenir ce changement. Avec près de 850 employés à Kreuzlingen (TG), la société fondée en 1955 – et rachetée en 1999 par l’américain General Dynamics – est l’un des principaux acteurs sur le marché suisse, notamment grâce aux camionnettes Duro bien connues des soldats. La modification réglementaire qu’elle défend suscite l’indignation d’une partie de la population. Une coalition composée notamment de représentants de la gauche et de la droite veut la contrer par une initiative populaire. Lancée il y a peu, elle a réuni en deux jours 25 000 sympathisants.

Analyse au cas par cas

Oliver Dürr reste droit dans ses bottes. La nouvelle ordonnance ne pose-t-elle pas de problème éthique? «Absolument pas. Soyons parfaitement clairs, nous ne voulons pas exporter dans des zones de conflit comme la Syrie ou la Libye. Nous cherchons des clients qui se trouvent dans une situation stable et qui peuvent honorer des contrats de longue durée», assure-t-il. Et d’expliquer que l’assouplissement a pour but de permettre au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de juger au cas par cas si une exportation est admissible en fonction d’une analyse du conflit et du matériel promis. Déterminer à l’avance que toute exportation vers une zone sensible «n’a aucun sens», s’énerve-t-il. Il donne pour exemple la Turquie, en conflit interne avec les Kurdes. Des discussions préliminaires étaient en cours pour la livraison de 200 Eagle pour les gardes-frontière du pays, mais le SECO n’a pas donné son aval. «Il y a pourtant une différence entre un véhicule qui sert à protéger les frontières et un char d’assaut!»

Dans la halle de fabrication, le bruit des soudeuses est assourdissant. Des étincelles jaillissent d’un tank Piranha commandé par l’armée belge. Dans la salle suivante, on applique de la peinture aux blindés. Heinrich Zyla travaille pour Mowag depuis bientôt trois décennies. Être employé par une société d’armement ne lui a jamais posé de cas de conscience. «Notre mission est primordiale. Ces véhicules servent à protéger les soldats», dit-il, sous le regard satisfait de son patron. Un peu plus loin, Philipp Haugg confie, dans le même registre: «Je dors bien la nuit. Car je sais ce que nous faisons.» La poignée d’employés rencontrés loue leur employeur. «Je suis fier de travailler pour cette entreprise qui fabrique de super produits», déclare un collaborateur.

Mowag se targue d’être le premier employeur de Kreuzlingen. D’ici à 2020, son effectif grimpera à 1000 personnes. Elle estime être à l’origine de 1500 emplois indirects dans la région et revendique 150 fournisseurs en Thurgovie. 30% de ses produits sont destinés à l’armée suisse; les 70% restants quittent le pays. La société cite comme clients principaux l’Allemagne, le Danemark, l’Irlande, l’Espagne ou la Belgique.

L’éthique selon Mowag

Comme pour le reste du secteur, les affaires de Mowag sont dépendantes des ventes internationales. Mais contrairement à d’autres, le fabricant ne craint pas pour sa survie au cas où les nouvelles règles n’entreraient pas en vigueur. «Pas pour l’instant du moins. Les commandes sont bonnes. Mais dans 5 ou 7 ans, ce pourrait être plus compliqué.» Pourquoi ne pas délocaliser dans un pays plus clément à l’égard du commerce de matériel de guerre? Oliver Dürr fait un bond sur sa chaise. «Vous parlez d’éthique, eh bien selon moi cela veut dire, pour une société d’armement suisse, qu’elle doit fabriquer du Swiss made et créer des emplois dans le pays.»

Comprend-il tout de même la réaction que suscite la libéralisation d’un commerce pas comme les autres? «En Suisse, pays neutre, nous avons un rapport particulier à la guerre. Il faut comprendre qu’il s’agit d’une décision politique. À partir de là, notre rôle à nous, c’est de créer des véhicules qui permettent aux soldats de rentrer chez eux en sécurité.» (24 heures)