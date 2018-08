Flixbus vise 1,7 million de passagers en Suisse

Le transporteur allemand Flixbus s'attend à une nouvelle année record en Suisse, où il anticipe pour 2018 une hausse de 40% des passagers à environ 1,7 million. Cette forte croissance est à mettre au crédit du développement du réseau ainsi que des investissements dans de nouveaux services.

Le groupe a notamment introduit de nouvelles lignes nocturnes et a optimisé les connexions vers de nombreuses destinations en Allemagne, en France et en Italie, précise un communiqué diffusé jeudi. En outre, Flixbus a étoffé son offre avec de nouvelles destinations touristiques en Suisse orientale et méridionale. Au total, plus de 200 destinations en Europe peuvent désormais être atteintes depuis la Suisse.

Depuis Juin, Flixbus est également présent sur les lignes à l'intérieur du pays, opérées par son partenaire local Eurobus. Flixbus met à disposition son système de réservation et s'occupe de la billetterie.

Le nouveau réseau suisse, qui sera intégré dans le réseau international de Flixbus, relie notamment les aéroports de Bâle, Zurich et Genève, explique la compagnie bavaroise. Flixbus a été fondé en 2013 à Munich suite à la suppression du monopole ferroviaire pour le transport de passagers longue distance entre les villes allemandes. (ats/nxp)