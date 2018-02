Forte augmentation des soupçons de corruption

La centrale d'enregistrement fédérale pour lanceurs d'alerte a enregistré l'an dernier 122 annonces, soit 44 de plus par rapport à l'année précédente. La hausse est due à l'introduction d'une plateforme en ligne pour dénoncer les irrégularités et la corruption.

Dans 43% des cas, les dénonciations visaient des employés de la Confédération. Les 57% restants étaient dirigés contre des personnes externes, a annoncé samedi le Contrôle fédéral des finances (CDF), confirmant des articles de la Schweiz am Wochenende et de la Südostschweiz am Wochenende.

Selon ces journaux, les alertes concernent en majorité des soupçons de corruption, des irrégularités dans la gestion ou dans l'attribution des marchés publics ou des délits contre le patrimoine.

Les chiffres seront publiés dans le rapport annuel du CDF. Ce dernier exerce la surveillance financière sur l'administration fédérale.

Les lanceurs d'alerte, employés fédéraux ou particuliers, peuvent annoncer les irrégularités présumées sur la plate-forme en ligne www.whistleblowing.admin.ch de manière anonyme, en toute sécurité et sans preuve. La seule condition est de ne pas rompre la confiance ni le droit de diligence de l'employé avec son employeur, par exemple en communiquant avec la presse. (ats/nxp)