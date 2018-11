Fourgon d’or braqué en 2014: trois suspects emprisonnés

Coup de théâtre dans le braquage spectaculaire d’un fourgon d’or sur le parking des Cherpines, à Plan-les-Ouates, en 2014. Selon nos renseignements, la police, après une très longue enquête, tient aujourd’hui trois suspects de ce hold-up hors du commun, dont le butin atteint le million de francs. Une information confirmée lundi par Henri Della Casa, porte-parole du pouvoir judiciaire: «Ils sont prévenus notamment de brigandage aggravé et de séquestration et enlèvement.»

Cette enquête, dirigée par le procureur Niki Casonato, s’achemine toujours plus vers une histoire de famille. En décembre 2017, deux frères avaient été interpellés pour un autre braquage survenu en 2015 dans un entrepôt d’une agence de sécurité à Vernier. Ils n’ont plus quitté Champ-Dollon depuis. Peu à peu, les inspecteurs, mandatés à l’époque par le procureur Frédéric Scheidegger, ont tissé un lien avec le hold-up de Plan-les-Ouates. Comment? Avec de l’ADN? Des témoignages? Mystère.

Quoi qu’il en soit, la semaine dernière, lors d’une audience au Ministère public, les frères, peu causants, ont donc dû aussi répondre des faits liés au fameux fourgon rempli d’or de la société de sécurité privée. Lors de cette audience, les deux suspects ont appris dans la foulée que la police avait arrêté deux hommes au début du mois. Ceux-ci ont également été conduits en prison. L’un d’eux aurait participé aux deux vols à main armée. L’autre est suspecté de n’avoir pris part qu’aux événements de Vernier, en 2015.

La maman poursuivie

Enfin, selon nos informations, la mère des deux frères détenus depuis un an se retrouve aussi prise dans les mailles du filet de la justice depuis quelques jours. Entendue puis relâchée, elle n’a pas participé aux deux vols avec violence. Défendue par Me Alain-Édouard Fischer, elle se retrouve néanmoins poursuivie pour entrave à l’action pénale et violation de la loi fédérale sur les stupéfiants. Présumée innocente, elle aurait détenu de la drogue et caché des éléments aux enquêteurs. Lesquels? Impossible d’en savoir plus à ce stade. La prévenue, elle, conteste l’intégralité des faits reprochés.

Revenons sur les deux braquages afin de comprendre leur importance et leur lien. Le 25 août 2014, cinq malfrats bien informés, encagoulés et armés de fusils à pompe déboulent à 5 h 30 du matin au Centre sportif des Cherpines, en bordure de la zone industrielle, un lieu isolé des habitations. Ils braquent le fourgon blindé et empochent 650 pièces d’or. Le véhicule contenait également des éléments d’horlogerie de luxe confectionnés avec des métaux précieux, notamment de l’or. Le convoi de sécurité, arrivé à Plan-les-Ouates une heure avant les faits, était parti du centre de tri postal de Daillens (VD). Les lots étaient destinés à une agence UBS en ville de Genève. Qui en est l’expéditeur? Des clients de la banque souhaitant mettre ces pièces à l’abri dans des coffres-forts. Aux Cherpines, le véhicule, qui appartient à une société de transport de fonds active dans toute la Suisse, était sous la surveillance d’un agent de sécurité, armé et installé dans sa voiture. Ni une ni deux, il s’est retrouvé impuissant, avec un canon sur la tempe et des menottes.

Le second hold-up a eu lieu le lendemain du jour de l’An, en 2016, à Vernier. Des individus, dont un était armé d’un fusil à pompe, pénètrent dans une succursale de l’entreprise valaisanne spécialisée dans la sécurité. Ironie du sort, il s’agit de la même société visée à Plan-les-Ouates. Les malfrats ligotent deux employés et emportent l’argent et une dizaine d’armes. À ce jour, le butin, avoisinant les 600 000 fr. , reste introuvable. Il s’agissait de la recette du 31 décembre 2015 d’un grand magasin d’alimentation du centre-ville. En décembre 2017, la police arrête les deux frères, âgés de 37 et 31 ans: l’un étudie à l’Université de Genève et l’autre est passé par l’EPFL. Des Suisses, bien établis à Genève, qui contrastent avec les braqueurs de bijouteries et autres criminels transfrontaliers qui sévissent au bout du lac.

Au cœur des convoitises

À en croire leur passé pénal vierge, ces deux habitants du canton sont sans histoire. Le plus jeune des prévenus, représenté par Me Serge Milani, reconnaît son rôle dans le vol de Vernier. En proie, tout comme sa famille, a de gros problèmes financiers, il raconte avoir été «entraîné» par d’autres braqueurs qui seraient toujours en cavale. Quant au second suspect, défendu par Me Andrea David Höhn, il rejette en bloc les charges pesant sur lui. La police suspecte également les prévenus de «baigner» dans une affaire de production de cannabis «indoor». Est-ce pour cela que leur mère se voit reprocher la détention de drogue? L’enquête le dira.

Le monde de la sécurité privée et du convoyage de fonds attise bien des convoitises. Rappelons encore qu’en décembre 2015, deux convoyeurs avaient été agressés par un duo masqué et armé à Bussigny. Là aussi, une importante somme d’argent – qui représentait notamment la recette d’un magasin d’alimentation vaudois – avait été dérobée en quelques minutes. À noter que l’entreprise visée appartient au même groupe que la société de sécurité genevoise. Un hasard? La justice a du pain sur la planche. (24 heures)