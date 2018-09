François Longchamp sera convoqué par le parquet

Les trois procureurs qui instruisent le dossier de Pierre Maudet – dont le procureur général Olivier Jornot – n’ont pas traîné. Quatre jours après la levée de l’immunité de Pierre Maudet par le Grand Conseil, le conseiller d’État soupçonné d’acceptation d’un avantage a reçu une convocation du Ministère public pour le vendredi 28 septembre, a révélé mardi «Le Temps». Il s’agira d’une séance de confrontation à laquelle participera son ancien chef de cabinet, Patrick Baud-Lavigne, qui était également du déplacement à Abu Dhabi.

Toujours selon le quotidien, le parquet convoquera à une date ultérieure François Longchamp, qui était président du Conseil d’État en 2015 lorsque le fameux voyage s’est déroulé. Il s’agira évidemment de déterminer ce que le président d’alors savait des tenants et aboutissants de ce déplacement dans les Émirats. Précisons que le Ministère public, contacté, ne confirme aucune de ces informations. Une attitude constante lors d’une instruction.

Transparence totale

La troisième information importante est que le Conseil d’État actuel a décidé de jouer au maximum la transparence. Il a ainsi accepté de lever le secret de fonction de François Longchamp. Surtout, il a accepté de remettre les archives de la messagerie électronique de Pierre Maudet et de certains chefs de service. Et cela sur les trois dernières années.

La chose est délicate en raison des informations sensibles que pourraient contenir ces archives sans qu’elles aient de lien avec l’affaire. Le gouvernement aurait donc obtenu l’assurance que seuls les trois procureurs auraient accès à l’ensemble des pièces et que ne seraient versées au dossier que celles ayant un lien avec l’affaire ou pouvant l’éclairer.

D’autres témoignages?

Antonio Hodgers, qui remplace Pierre Maudet à la présidence du gouvernement, a précisé au «Temps» les motifs du choix de cette ouverture totale: «Le Conseil d’État se considère aussi comme une victime dans cette affaire et a donc décidé de collaborer pleinement avec la justice, a-t-il déclaré. Dans cette optique, il accepte les mesures destinées à faire la lumière sur les faits.»

Et le président de préciser que cela signifie que seront déliées de leur secret de fonction toutes les personnes qui pourraient avoir des renseignements utiles à fournir à la justice. Ce qui ouvre potentiellement la voie à d’autres auditions par le parquet.

Que savait l’ex-président?

Que savait l’ancien président du Conseil d’État François Longchamp et quand? Ces questions seront certainement au centre des interrogations du Ministère public. Le 4 mai encore, Florence Noël, responsable de la communication du Conseil d’État, précisait auprès de notre journal: «M. Longchamp atteste et vous certifie que Monsieur Maudet l’a averti, avant son départ, qu’il partait en déplacement privé à Abu Dhabi, et que ceci a été fait dans les formes. Il vous prie par ailleurs de noter que M. Maudet a toujours procédé de la sorte, pour la totalité de ses déplacements, et ce depuis le début de la législature.»

Selon Maître Bayenet, par ailleurs député d’Ensemble à Gauche, l’enjeu est le suivant: «Je me demande si l’ancien président du Conseil d’État François Longchamp a pu violer son obligation d’annoncer une infraction aux autorités compétentes. Tout au moins, au vu de l’évolution des déclarations de Pierre Maudet, aurait-il dû se poser des questions. En l’état, la situation légale est la suivante: la loi d’application du Code pénal stipule que tout magistrat ayant connaissance de crimes ou de délits a le devoir de les dénoncer. Le Code pénal prévoit aussi que toute personne entravant une poursuite pénale est punissable.

Quand cette entrave est active, elle est facile à établir. Mais lorsqu’une personne tenue de le faire n’a rien dénoncé, c’est plus compliqué. Le problème pour l’heure, c’est qu’il est difficile de dire ce que savait François Longchamp et quand. Tout reste donc ouvert, mais la suspicion existe.» M.BN (24 heures)