Frayeur après un naufrage sur le lac de Neuchâtel

Grosse frayeur vendredi soir vers 21h30 sur le lac de Neuchâtel. Deux hommes et deux enfants qui avaient quitté le port de Cheyres pour naviguer en direction d'Estavayer-le-Lac à bord d'un petit bateau à moteur ne sont pas rentrés avant la nuit. Leur embarcation a chaviré dans une zone marécageuse aux abords de Cheyres, annonce la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué samedi.

Un premier homme, âgé de 32 ans et les deux enfants de 8 et 9 ans, ont pu rejoindre la rive par leurs propres moyens et n'ont pas été blessés. L'adulte a ensuite alerté les secours vers 21h45 pour venir en aide à un second homme, âgé de 51 ans, qui avait été laissé inanimé sur la rive.

La police cantonale a mis en place un important dispositif avec la collaboration de la société de sauvetage d’Estavayer-le-Lac et de la Rega. La victime a finalement été retrouvée consciente proche de la zone du naufrage. Le quinquagénaire a ensuite été amené à l'hôpital de Payerne. Il souffre d'hypothermie mais ses jours ne sont pas en danger.

La police a pris en charge l'embarcation. Une enquête a été ouverte pour établir les raisons du naufrage. (nxp)