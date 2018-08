Fribourg hôte d'honneur à la fête du cheval

Entre 40'000 et 50'000 personnes sont attendues du 10 au 12 août à Saignelégier (JU) pour assister au Marché-Concours de chevaux. C'est le canton de Fribourg qui est l'hôte d'honneur de cette 115e édition qui accueillera le président de la Confédération Alain Berset.

L'invité d'honneur se présentera à la fête du cheval sous le slogan «Fribourg, le bonheur en plus». «On attend une forte participation» se réjouit Philippe Aubry, le chargé de communication de cette manifestation mêlant kermesse, marché agricole et rendez-vous politique.

A Saignelégier, l'importante présence fribourgeoise veut présenter au public la diversité culturelle, les paysages, le savoir-faire et les produits du canton. Elle veut aussi mettre en valeur son rôle de pont entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Le canton hôte d'honneur dispose d'une grande tradition équestre. Il possède dix syndicats et associations actives dans ce domaine. Il compte plus de 6600 chevaux pour des activités d'élevage et sportives dont 1658 de race franches-montagnes. La délégation fribourgeoise emmènera avec elle quelque 200 chevaux.

Moments forts du canton

Lors du grand défilé folklorique dimanche, le canton illustrera ses spécificités et ses moments forts, comme le HC Fribourg-Gottéron, la bénichon ou le carnaval, au travers d'une vingtaine de tableaux. Le cortège comprendra des groupes à cheval, à pied et sur des chars.

Autre hôte de marque à cette manifestation, le président de la Confédération Alain Berset. C'est la 15e fois consécutive qu'un membre du Conseil fédéral participe à cette fête consacrée à la promotion de la seule race chevaline indigène.

Pas d'attelage de poulains

Le programme du Marché-Concours de Saignelégier reste pour l'essentiel immuable: courses, présentation de chevaux, concours, quadrilles campagnards, parade, grand cortège folklorique sans oublier la tête de veau vinaigrette au menu de la journée des éleveurs samedi.

Mais à la différence des précédentes éditions, il n'y aura pas d'attelage de poulains lors du cortège folklorique en raison des remous provoqués sur les réseaux sociaux par une vidéo tournée au Marché-Concours en 2017. Les images montraient de jeunes chevaux sous stress et apeurés, selon la Protection suisse des animaux.

Le Haras national avait aussi désapprouvé cette pratique. Face à ce mouvement de réprobation, le comité d'organisation a préféré renoncer à cette animation. Les autres activités avec de jeunes chevaux comme le défilé avec leur mère ont été maintenues. (ats/nxp)