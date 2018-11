Gare à la réutilisation de mots de passe sur le web

La centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (MELANI) met en garde contre la réutilisation du même mot de passe sur internet. Une telle simplification est profitable aux escrocs.

En utilisant un seul et même mot de passe pour accéder à plusieurs services sur internet, comme les messageries en ligne, le e-banking ou les boutiques en lignes, les escrocs peuvent alors tester de façon systématique les données d'authentification dérobées, relève jeudi MELANI dans un communiqué.

Dans un cas, ceux-ci ont tenté de se connecter aux comptes des utilisateurs d'un portail en essayant près d'un million de combinaisons de noms d'utilisateur et de mots de passe volés et issus de diverses sources.

Escrocs dans le labo de Spiez

Dans son rapport semestriel, MELANI met en lumière un cas survenu cet été, lorsque des escrocs ont usurpé le nom du laboratoire de Spiez (BE) pour planifier une attaque d'espionnage contre des tiers. Ils ont aussi utilisé une invitation à une conférence internationale publiée par le laboratoire sur internet. Le document a été copié, infecté avec un maliciel et envoyé aux victimes. Le laboratoire en lui-même n'a pas été ciblé.

Mais comment choisir un bon mot de passe? Idéalement, il devrait être long (plus de 8 caractères) et mélanger des lettres, chiffres et symboles. Hic: il devient difficile de s'en souvenir. Mais plusieurs méthodes existent pour trouver un mot de passe complexe et facile à retenir.

Une phrase à retenir

Ainsi le site comment ça marche propose de choisir une phrase, de prendre la première lettre de chaque mot et d'y intégrer des chiffres ou des symboles. Exemple: «La grand-mère mange 33 pissenlits par la racine!» Ce qui donne: «Lgmm33pplr!»

Mais comme il faut idéalement utiliser des mots de passe différents selon les sites, il faut trouver un moyen pour adapter ce mot de passe selon ses besoins. On peut donc reprendre le même mot qu'avant en y ajoutant deux lettres ou en changeant les deux dernières lettres. Cela vous fait seulement un mot de passe (une phrase) à retenir (le mot de passe spécifique au site peut se déduire du nom du site).

Exemple pour Google: Lgmm33pplr!Go, pour Flickr: Lgmm33pplr!Fl, pour Facebook: «Lgmm33pplr!Fa», etc.

En avril dernier, la France avait elle aussi émis des conseils pour trouver un bon mot de passe.

.#Cybersécurité ???????? Un mot de passe complexe et unique pour chaque compte est indispensable pour protéger vos données personnelles. Tous nos conseils ?? pic.twitter.com/T6bWXoCGXz — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 29 avril 2018

