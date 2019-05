Gare au démarchage pour des petits travaux

Ces derniers temps, la police cantonale a enregistré plusieurs plaintes suite à des travaux de peintures de murs, de volets ou d’aiguisages de couteaux. La qualité du travail n'était pas nécessairement au rendez-vous alors que les tarifs appliqués ont été parfois démesurés.

Des personnes se présentent à la porte de leur «victime» et proposent, souvent avec insistance, la réalisation de différents travaux de rénovation. Leurs prestations : peindre vos volets, les murs extérieurs d'une maison ou d'un chalet, nettoyer les toits à haute pression ou bien encore aiguiser les couteaux et autres outils.

De 4500 à... 22 000 francs

Leurs véhicules peuvent porter des plaques d’un canton suisse, voire valaisannes. Certains ne sont pas des ouvriers qualifiés et ne possèdent pas d’autorisation de travail. Récemment, une retraitée de 86 ans a été victime de ce procédé dans le Valais central pour des travaux de rafraîchissements de peinture. Le devis des travaux avait été fixé à 4'500 francs mais les auteurs ont réussi à se faire verser un montant de 22'000 francs. Le contrat, souvent oral, se conclut sur le pas-de porte. Ce procédé se révèle malhonnête lorsqu’il implique des personnes naturellement généreuses, âgées ou crédules qui acceptent bien obligeamment l’offre fallacieuse.

La Police cantonale conseille, en cas d'un besoin de prestations, de s'approcher soi-même d’un prestataire et non le contraire, et de ne surtout jamais céder à un démarchage insistant, voire agressif. La vérification de l’existence d'une entreprise peut également se faire, via le Registre du commerce, lorsque le démarcheur fournit une carte de visite. La Police conseille également à la population d'en informer les aînés.