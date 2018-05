Gare aux violents orages, voire à la grêle

Toute la Suisse qui se trouve au nord des Alpes est sous le courant d'un air très instable et humide. Au point que le service MeteoNoews a émis une alerte aux orages parfois violents et au risque de grêle ce mardi sur son site internet. Seul le sud des Alpes, soit une partie du Valais, le Tessin et les Grisons devraient être épargnés.

Les premiers orages devraient éclater dès la fin d'après-midi sur le Jura, puis ensuite sur les Préalpes et les Alpes, explique pour sa part MétéoSuisse. Des orages qui s'étendront dans la soirée et qui pourront être violents localement.

Potentiellement dangereux

L'absence de vents forts va rendre les orages potentiellement dangereux, car les perturbations resteront locales et ne bougeront que peu. «Il en résultera de grandes quantités de précipitations par endroit; des petites inondations sont même possibles», explique le météorologue Roger Perret de Meteonews sur le site de 20 Minuten. Difficile cependant de dire où les averses vont frapper. «Tout est possible», prévient le spécialiste.

Dès jeudi, l'atmosphère devrait se stabiliser. La tendance orageuse va diminuer et les températures grimper. Il devrait ainsi faire de 27 à 30 degrés ce weekend annonce MétéoSuisse. Mais avec la chaleur, la pression va à nouveau augmenter et des orages pourront à nouveau frapper, peut-être violemment là encore, selon Roger Perret.

(nxp)