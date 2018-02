Genève est-elle vraiment la ville record du bouchon en Suisse?

C’est la saison. Chaque début d’année voit la parution de divers palmarès chiffrant la fluidité routière. Dans quelques semaines, le fabricant hollandais de GPS TomTom publiera le sien. Cette semaine, c’est INRIX qui rend sa copie. Basé à Seattle, ce champion de la mobilité connectée se targue de produire la plus vaste enquête du genre. Exploitant les données de 300 millions de voitures connectées, elle couvre 1360 villes de 38 pays. Verdict? Los Angeles est la ville la plus congestionnée du globe. Genève apparaît déjà au 32e rang. Cela en fait la douzième ville la plus bouchonnée parmi 748 cités européennes et la première des 23 localités suisses étudiées.

Les responsables cantonaux de la mobilité se fient-ils à ces études? «On n’a pas de précision sur la représentativité de ces classements, qui poursuivent surtout un but promotionnel pour leurs auteurs, répond Alexandre Prina, directeur de la planification au Département des transports. Le problème de ces indicateurs est leur faible transparence quant aux données utilisées et aux méthodes de calcul. Le concept même du ranking ne dit pas grand-chose des particularités propres à chaque ville. Nous préférons utiliser nos propres données, comme notre indice de fluidité, qui montre que les ondes vertes commencent à produire leurs effets, ou le microrecensement effectué tous les cinq ans sur les habitudes de déplacement de la population.»

Les tableaux d’INRIX ne sont pas dépourvus de quelques incongruités. Le palmarès limité à l’Europe révèle une vision très large du Vieux-Continent: parmi les 50 premières places, on trouve 33 villes russes, parfois très exotiques ou, plus précisément, asiatiques. Sachez donc que Vladivostok (à une grosse centaine de kilomètres à vol d’oiseau de la Corée du Nord) est la 18e cité européenne la plus congestionnée! Si on exclut les villes russes du classement européen, Genève sort alors troisième, derrière Londres et Paris, et devant Zurich et Munich.

Avec une estimation de 52 heures de bouchon pour les pendulaires en 2017, Genève est la 32e ville du monde la plus congestionnée sur 1360 étudiées, la 12e parmi 748 villes européennes et la première sur 23 cités suisses»

D’après le tableau mondial du trafic INRIX 2017 (Global Traffic Scorecard), paru ce mardi

Parmi les major cities suisses, INRIX retient Zurich ou Lausanne, mais pas Genève. C’est vexant et démographiquement audacieux. Mais on se console en découvrant dans le palmarès la présence d’Étrembières (2304 habitants selon les données officielles françaises et 1355e ville la plus bouchée du monde d’après INRIX) ainsi que l’absence de sa voisine Annemasse, quinze fois plus peuplée.

Reste que le palmarès dressé par INRIX pour la Suisse en 2017 présente des similitudes troublantes avec celui établi par son concurrent TomTom pour le même pays en 2016. Dans les deux cas, Genève est première devant Zurich, deuxième, alors que Lugano est quatrième. La troisième place diffère. INRIX la donne à Bâle, cinquième chez TomTom, qui boucle son propre tiercé avec Lausanne, elle-même cinquième chez INRIX. Aussi opaques soient-elles, les méthodes des deux firmes rivales ont donc produit des résultats plutôt concordants. Et peu flatteurs pour Genève.

(24 heures)