Genève et Berne exigent de la SSR un gel des transferts

Une colère froide. C’est ce qui curieusement transpirait mardi à la conférence de presse des Cantons de Genève et de Berne. Serge Dal Busco, vice-président du gouvernement genevois, avait fait le voyage dans la capitale pour tailler un costard à la SSR. Rejoint par Christoph Ammann, le président du gouvernement bernois, il a dit tout le mal qu’il pensait de la centralisation de l’information dans les cantons de Vaud et de Zurich.

Ce coup de gueule ne doit rien au hasard. Ce mercredi, le Conseil des États doit discuter de l’initiative parlementaire de Beat Vonlanthen (PDC/FR). Celui-ci veut que la SSR garantisse une diversité médiatique. Comment? Dans la partie francophone, la SSR devrait produire «la majeure partie de ses offres audiovisuelles sur le site de Genève et la majeure partie de ses offres audio sur le site de Lausanne». Dans la partie alémanique, Zurich piloterait l’audiovisuel et Berne l’audio. Au Conseil national, plusieurs poids lourds, comme les présidents de l’UDC, du PDC et des Verts, ainsi que le vice-président du PS, demandent peu ou prou la même chose.

Où est l’économie?

«Nous ne comprenons pas la logique de la SSR, explique Serge Dal Busco. Elle devrait contribuer à la cohésion nationale. Or elle imite le privé et concentre ses moyens sur Lausanne et Zurich. Ce faisant, elle néglige la plus grande ville de Suisse romande.» Il ne voit pas non plus la logique financière d’un transfert de 200 postes de Genève vers l’EPFL alors que la tour TV a été rénovée à grands frais et que l’État de Genève met à disposition les terrains gratuitement. Mais ce qui énerve particulièrement Dal Busco, c’est que les Cantons soient considérés comme des gêneurs. «La SSR ne nous dit rien sur ses plans stratégiques, qui restent flous. Elle réfléchit dans son coin et nous communiquera sa décision en septembre. Cela ne va pas!»

Vonlanthen, un PDC fan de la SSR selon ses dires, estime que la centralisation bafoue l’esprit suisse. Et il dénonce les manœuvres du directeur Gilles Marchand. «Il disqualifie nos critiques en prétendant qu’elles émanent de «politiciens locaux». Et il annonce vouloir tuer dans l’œuf les interventions parlementaires grâce au lobbying.» Selon lui, tout cela représente une «claque» au visage de ceux qui ont soutenu la SSR lors de la campagne de «No Billag». Christoph Ammann, marri que la capitale politique soit snobée, estime que la seule solution pour la SSR de regagner la confiance est d’annoncer un gel des transferts et d’ouvrir un débat de fond.

Est-ce bien réaliste? La SSR ne devrait pas se faire taper sur les doigts ce mercredi aux États. La Commission des télécommunications recommande le rejet de l’initiative Vonlanthen par un sec 12 voix contre 1. Un vote que Vonlanthen explique par l’intense lobbying de la SSR et ses menaces voilées. «La direction de la SSR laisse entendre que si les sites genevois et bernois sont épargnés, les régions périphériques pourraient trinquer. Cela met mes collègues sous pression.» Debout, appuyé contre un mur de la salle de la conférence de presse, le directeur de la communication de la SSR, Edi Estermann, ne perd pas un mot de ce qui se dit.

«Une victoire à la Pyrrhus»

«La SSR remportera une victoire à la Pyrrhus», prédit Christoph Ammann. Il estime que son capital confiance auprès des élus va s’éroder. Et des initiatives, comme celle de l’UDC pour diminuer la redevance à 200 francs, pourraient alors avoir plus de succès que «No Billag». Un scénario qui n’effraie pas vraiment la SSR, qui estime que sa mission est de réaliser, comme promis, des économies (lire l’encadré). (24 heures)