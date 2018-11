Grand Prix Joseph Favre pour Cécile Panchaud

Cécile Panchaud a remporté dimanche la 2e édition du Grand Prix Joseph Favre, un concours gastronomique organisé à Martigny (VS). Cette jeune femme de 26 ans, cheffe de partie à l'hôtel des Trois Couronnes de Vevey, s'est imposée face à quatre autres candidats.

«De l'avis unanime du jury de dégustation», Cécile Panchaud «a su mettre en valeur les produits du terroir imposés», écrivent les organisateurs dans un communiqué publié lundi soir. La jeune femme avait déjà remporté le prix du meilleur commis il y a deux ans, lors de la première édition du concours.

A la tête d'une équipe «100% féminine», Cécile Panchaud a devancé Christoph Hunziker, chef propriétaire du Schüpberg-Beizli à Schüpfen (BE) et Elie Trumeau, sous-chef de cuisine à l'hôtel Président Wilson de Genève. Le Tessinois Christian Bosco a remporté, quant à lui, le prix du meilleur commis.

Un millier de personnes ont assisté à ce concours au centre des congrès de Martigny. Cette compétition a été imaginée et initiée par le chef Benoît Violier. Elle rend hommage à Joseph Favre, cuisinier suisse émérite et fondateur de l'Académie culinaire de France. Elle se déroule tous les deux ans en Valais, terre d'origine de Joseph Favre, et met à l'honneur les produits de son terroir. (ats/nxp)