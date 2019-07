Grande opération douanière franco-suisse

Lors de contrôles en Ajoie et dans le Doubs français, les douanes franco-suisses ont fait quatre découvertes de stupéfiants et trois de possessions d'armes. Entre les voitures, les camions et les cars, ce sont 120 véhicules qui ont été contrôlés durant trois jours la semaine dernière, de jour comme de nuit, lors de patrouilles mixtes. L'objectif de cette action coup de poing était d'intercepter des trafics prohibés de marchandises, de stupéfiants et d'armes.

Des chiens étaient également engagés pour assurer des vérifications rapides. Cette opération de contrôle mobile sur différents axes de la région s'inscrivait dans le cadre de l'Accord de Paris sur la collaboration transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, a indiqué lundi l'Administration fédérale des douanes. (ats/nxp)