Green Cross retire sa plainte contre son ex-boss

L'organisation environnementale Green Cross Suisse et son ancienne directrice Nathalie Gysi ont réglé leur différend. La fondation a retiré la procédure pénale pour gestion déloyale.

Green Cross Suisse n'est plus intéressé à poursuivre une procédure pour gestion déloyale. Un accord a été passé avec Nathalie Gysi et une déclaration de désintérêt a été faite, indique l'organisation dans un communiqué diffusé lundi sur son site internet et révélé par le «Blick». Les deux parties ne feront aucun autre commentaire.

Au début du mois d'avril, on apprenait que les comptes de Green Cross Suisse avaient été maquillés. Une plainte pénale pour gestion déloyale avait alors été déposée contre l'ancienne directrice, dont le départ avait été annoncé fin août 2018.

Il n'est pas clair quand les trucages ont commencé. Ce pourrait être à partir de 2015, avait indiqué le président de la fondation Martin Bäumle, également conseiller national vert'libéral (ZH). Ce dernier, ainsi que le Ministère public zurichois, n'étaient pas joignables ce lundi soir.

En raison de ses problèmes financiers, Green Cross Suisse a perdu l'an dernier le label de qualité décerné par le service de certification Zewo. Elle ne remplissait plus les conditions nécessaires pour y prétendre. (ats/nxp)