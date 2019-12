Grève en France: Cointrin s'attend à des retards et annulations

Comme toujours lorsque les salariés français font part de leur mécontentement social et décident de ne pas retourner au travail l’espace de quelques jours, les répercussions de leur colère dépassent les seules frontières nationales. Elles mettent notamment à mal les plans de voyage de nombreux Suisses. Pour mémoire, après Londres, Paris est la deuxième destination la plus importante pour Cointrin.

«Pour le moment, nous nous attendons à des annulations et des retards durant les journées des 5 et 6 décembre», confirme Madeleine Van Holzen, directrice de la communication à l’aéroport de Genève. Cette dernière indique toutefois que la situation pourrait encore évoluer et appelle les voyageurs à s’informer avant de se rendre à Cointrin. «Le plus efficace reste de s’adresser directement à sa compagnie aérienne», rappelle-t-elle en précisant que l’aéroport prévoyait aussi de fournir des informations par l’entremise des réseaux sociaux.

Pour le ferroviaire

Du côté des chemins de fer, les CFF renvoient à une page créée par TGV-Lyria à titre d’informations. «En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, le trafic SNCF et donc ainsi le trafic de TGV Lyria sera probablement très fortement perturbé sur l’ensemble du réseau à partir du jeudi 5 décembre 2019 (ainsi que sur certains trains du mercredi 4 décembre 2019)», avertit la compagnie ferroviaire. Cette dernière invite donc les voyageurs «à reporter leur voyage prévu entre le 5 et au moins le 8 décembre».

Sur cette page TGV-Lyria précise encore que, «durant toute la durée de la grève, l’information sur les trains du lendemain sera disponible tous les jours à 17h». Des conseils de remboursement y sont également fournis. «Tout voyageur détenteur d’un billet valable sur un train circulant pendant la grève nationale, pourra procéder au remboursement de son billet sans frais dès maintenant et jusqu'au 11 décembre, quel que soit le tarif, y compris les tarifs non échangeables/non remboursables.»