Grogne sous la Coupole sur le dossier CarPostal

Pas d'usage de la prescription dans l'affaire CarPostal

Il ne devrait pas y avoir de recours à la prescription dans l'affaire CarPostal. La Poste et sa filiale ne devraient pas pouvoir invoquer cet argument juridique pour faire baisser les sommes qu'elles devront rembourser à la Confédération, aux cantons et aux communes.



La Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP) et de nombreuses communes suisses ont envoyé la semaine dernière au géant jaune et à CarPostal un document à signer, indique Christa Hostettler, secrétaire générale de la CTP. Ce texte leur demande de renoncer à l'exception de prescription pour le remboursement des subventions perçues indûment par CarPostal depuis plus de dix ans.



La CTP attend une confirmation de La Poste et de sa filiale, mais «cette requête n'est pas contestée», assure Mme Hostettler, se référant à des informations parues mercredi sur le site de la RTS. Des représentants de l'ex-régie fédérale se sont assis à la même table que les directeurs cantonaux et ont accepté d'adapter de quelques mois le délai de prescription ordinaire de dix ans.